Vợ nguyên chủ tịch phường ở Thái Bình khai đánh cán bộ tư pháp vì "cản trở con đường công danh của chồng"

Cơ quan điều tra Công an TP Thái Bình đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ nhóm côn đồ hành hung anh Vũ Văn Pho (31 tuổi, cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Lê Hồng Phong).



Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích", Khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt, (sinh năm 1982, trú phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình).

Hoàng Thị Ánh Nguyệt chính là vợ ông Đặng Xuân Hậu (nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Ngoài ra, 4 người khác bị khởi tố gồm: Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, trú P.Năng Tĩnh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), Trần Như Tiến (21 tuổi, trú P.Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định), Vũ Duy Tùng (31 tuổi, trú P.Hạ Long, TP.Nam Định) và Nguyễn Quang Bình (37 tuổi, trú P.Cửa Bắc, TP.Nam Định). Trong đó tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thanh Tùng, các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Báo Thanh Niên đưa tin, lý do bà Nguyệt thuê người đánh anh Pho (cán bộ tư pháp ở Thái Bình) là do anh này đã cản trở con đường công danh của chồng bà, ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Tại cơ quan công an, Nguyệt khai đã bỏ ra 10 triệu đồng để thuê Phạm Thanh Tùng đánh người.

Sau khi nhận tiền từ Nguyệt, Phạm Thanh Tùng gọi thêm Trần Như Tiến, Vũ Duy Tùng và Nguyễn Quang Bình vào chiều 18/6 chặn đường đánh anh Pho khiến nạn nhân bị bất tỉnh trên đường Lý Thường Kiệt (TP.Thái Bình).

Nói về lý do bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt cùng 3 người khác không bị bắt tạm giam, một cán bộ điều tra trực tiếp thụ lý vụ án cho biết trên Tuổi Trẻ, Nguyệt và 3 người có liên quan bị khởi tố tội "Cố ý gây thương tích" tại khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự nên theo quy định pháp luật họ được tại ngoại.

Riêng bị can Phạm Thanh Tùng, do có tiền án và mới ra tù đầu năm 2020 (chưa được xóa án tích) nên cơ quan công an ra quyết định tạm giam 3 tháng để điều tra.

Anh Vũ Văn Pho phải nằm viện sau khi bị đánh. ẢNH NVCC

Trước đó, vào khoảng 16h40 phút ngày 18/6, khi anh Pho đi đến đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình thì bất ngờ có 2 thanh niên lạ mặt chở nhau trên xe máy xô vào phía sau xe.



Ngay sau đó, một trong số 2 thanh niên chạy lại hỏi "Mày có phải là Pho không?", rồi vung tay đánh tới tấp vào vùng mặt anh khiến nạn nhân choáng váng, bất tỉnh bên đường.

Thấy vậy, người dân gần đấy lập tức hô hoán gọi công an, thì 2 kẻ lạ mặt sau đó lên xe bỏ chạy.

Được biết, trước khi xảy ra vụ hành hung, anh có gửi đơn tố cáo đến Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình để tố cáo lãnh đạo phường Lê Hồng Phong "thiếu trách nhiệm, cố ý không giải quyết đơn đề nghị việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025", "cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo"....

