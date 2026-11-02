Vợ ngoại tình nhưng không hối lỗi vì 'tiền ai nấy tiêu, phòng ai nấy ngủ'

Vợ tôi không chút hối lỗi khi bị lộ ngoại tình, bảo lâu nay hai đứa tiền ai nấy tiêu, cũng chẳng ngủ chung phòng, tình cảm xa cách đến vậy thì đừng kiểm soát nhau.

Tôi 35 tuổi, vợ kém 2 tuổi, chúng tôi kết hôn được 8 năm và có một con trai 6 tuổi. Tôi làm kinh doanh, thu nhập mỗi tháng khoảng 25 - 30 triệu đồng. Vợ làm kế toán, lương khoảng 15 triệu đồng. Cả hai thống nhất tiền ai người nấy giữ, các khoản tiền thuê, tiền học của con thì tôi trả và chi phí ăn uống thì vợ chi.

Tôi thấy cách này khá thoải mái. Vợ không phải hỏi tôi mỗi khi muốn mua sắm, tôi cũng không cần giải thích những khoản chi cá nhân. Mỗi người tự quản lý thu nhập, miễn sao không để gia đình thiếu trước hụt sau là được.

Khoảng 3 năm trở lại đây, vợ chồng tôi bắt đầu sống khá tách biệt. Chúng tôi ít nói chuyện, ngoài những việc liên quan đến con cái, tiền điện nước, ăn uống thì gần như không còn chủ đề chung. Vợ thường về phòng ngủ với con sau khi ăn tối, còn tôi ngủ phòng riêng vì thường làm việc đến khuya.

Chúng tôi vẫn sống cùng nhà, sáng đưa con đi học, tối có khi ăn cơm cùng nhau. Những dịp lễ Tết vẫn về nội ngoại đầy đủ. Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi không có chuyện gì quá bất thường. Tôi từng nghĩ vợ chồng ít gần gũi một chút cũng không sao, miễn cả hai vẫn có trách nhiệm với con và gia đình.

Vợ tôi ngoại tình vì lý do sống chung nhưng như 2 người lạ. (Ảnh: Magnific)

Cho đến khoảng một tháng trước, tôi phát hiện vợ có người khác. Hôm đó, vợ nhờ tôi lấy điện thoại để xem một hóa đơn chuyển khoản. Khi tò mò mở ứng dụng nhắn tin, tôi vô tình nhìn thấy một đoạn trò chuyện với người đàn ông có tên viết tắt. Ban đầu, tôi không để ý, nhưng vài dòng tin nhắn hiện lên khiến tôi phải đọc lại.

Hai người gọi nhau bằng những từ rất thân mật, hỏi han chuyện đi làm, ăn uống, nhớ nhung. Có cả những tin nhắn hẹn gặp nhau vào buổi tối, khi vợ nói với tôi rằng phải ở lại công ty làm thêm.

Tôi không hỏi ngay mà chờ vợ về nhà. Tối đó, sau khi con ngủ, tôi mới hỏi vợ người đàn ông kia là ai. Vợ im lặng một lúc rồi thừa nhận đang tìm hiểu người này; chuyện đã kéo dài vài tháng, người kia cũng biết cô ấy đã có gia đình.

Tôi rất sốc. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là chuyện vợ có người khác mà còn là việc cô ấy có thể bình thản nói về mối quan hệ đó như thể chẳng có gì nghiêm trọng. Tôi hỏi tại sao lại làm như vậy, vợ lập tức phản ứng rằng tôi không có quyền trách cô ấy.

Cô ấy nói: “Anh nhìn lại cuộc sống vợ chồng mình đi. Tiền ai nấy tiêu, phòng ai nấy ngủ, cả ngày chẳng nói với nhau được mấy câu. Chúng ta có khác gì hai người ở chung nhà đâu. Em cũng cần được quan tâm, được yêu thương chứ”.

Tôi hỏi nếu không hài lòng với cuộc hôn nhân này thì tại sao không nói thẳng, trước khi bắt đầu với người khác. Vợ đáp rằng cô ấy đã nói nhiều lần nhưng tôi không thay đổi. Cô ấy cũng không muốn phá vỡ gia đình, không muốn con phải sống xa bố hoặc mẹ. Người đàn ông kia chỉ mang lại cho cô ấy cảm giác được quan tâm mà lâu nay cô ấy không có ở nhà.

Tôi thừa nhận mình không phải người chồng tâm lý. Tôi ít khi mua quà, không có thói quen nhắn tin hỏi han vợ trong ngày. Những lúc vợ buồn, tôi thường nghĩ cô ấy chỉ đang mệt mỏi vì công việc. Tôi cũng không nhớ lần gần nhất hai đứa đi chơi riêng mà không có con là khi nào.

Hiện tôi không muốn nhìn mặt vợ, nhưng cũng chưa biết phải giải quyết thế nào. Cô ấy vẫn đi làm, chăm sóc con, nấu ăn như bình thường. Khi tôi chất vấn có phải cô ấy không định chấm dứt mối quan hệ kia, vợ nói cô ấy cần thêm thời gian suy nghĩ.

Tôi đề nghị hai đứa ngồi lại nói chuyện nghiêm túc, nhưng vợ bảo tôi nên nhìn thẳng vào sự thật, tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau lâu nay chỉ có vậy thì đừng cố gắng kiểm soát nhau làm gì, từ trước đến nay đã thống nhất tiền bạc độc lập, sinh hoạt độc lập thì không nên đòi hỏi nhau quá nhiều.

Nhưng nếu như thế, thì ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn ra, giữa chúng tôi đâu có thể gọi là vợ chồng nữa? Tôi không muốn đánh mất gia đình, nhưng tình trạng hiện tại thì không thể chấp nhận. Liệu có cách nào để mọi thứ trở về bình thường hay không, liệu cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn hay chúng tôi sẽ dần đi đến bước ly dị?