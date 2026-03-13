Vợ nghệ sĩ Công Lý căng thẳng: "Tôi không lấy, không xin của ai bất kỳ điều gì"

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình lên mạng xã hội, đặc biệt là hành trình chăm sóc chồng sau biến cố sức khỏe. Gần đây, cô cũng khiến nhiều người chú ý khi cho biết đã thử sức với công việc tiếp thị liên kết (affiliate) trên các nền tảng mạng xã hội. Sau khoảng 2 tháng, bà xã nghệ sĩ Công Lý cho biết mình đã kiếm được hơn 31 triệu đồng từ công việc này. Con số tuy không quá lớn nhưng với Ngọc Hà, đây là kết quả khiến cô cảm thấy vui và có thêm động lực để tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, việc vợ nghệ sĩ Công Lý chuyển sang làm tiếp thị liên kết cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những bình luận động viên, không ít người bày tỏ quan điểm tiêu cực hoặc để lại những lời nhắn không mấy thiện cảm dưới các bài đăng của cô. Giữa lúc xuất hiện nhiều bàn tán, mới đây Ngọc Hà đã đăng tải một tâm thư khá dài trên trang cá nhân để bày tỏ quan điểm. Trong chia sẻ của mình, cô khẳng định bản thân kiếm tiền bằng chính công sức lao động và không cảm thấy có gì phải xấu hổ với công việc đang làm.

Nghệ sĩ Công Lý cũng tham gia vào công việc tiếp thị liên kết của vợ

"Tôi kiếm tiền bằng chính mồ hôi và công sức của mình, có những giai đoạn làm việc đến mức lao lực. Tôi không lấy của ai, cũng không xin của ai bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi luôn có thể ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mọi người, bởi tôi biết mình không làm điều gì phải hổ thẹn hay khuất tất. Tôi kiếm tiền từ sự chăm chỉ, từ chất xám và thời gian của mình, tìm hiểu sản phẩm tốt, săn những deal có lợi để giới thiệu đến mọi người. Tôi luôn mong rằng chúng ta sẽ là những người tiêu dùng thông minh”, Ngọc Hà bức xúc đáp trả.

Ngọc Hà cũng thẳng thắn bày tỏ mong muốn mọi người cư xử tử tế hơn trên mạng xã hội, tránh những bình luận tiêu cực dành cho những người đang nghiêm túc làm việc. Với cô, việc lao động và kiếm tiền bằng chính sức mình là điều đáng trân trọng.

Ngọc Hà cho biết cô kiếm tiền từ sức lao động, mong được mọi người tôn trọng và hành xử văn minh

Cuộc sống của vợ chồng Ngọc Hà và nghệ sĩ Công Lý vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Sau cơn đột quỵ vào năm 2021, sức khỏe của nghệ sĩ Công Lý đã dần ổn định hơn nhưng vẫn cần thời gian phục hồi. Trong suốt quá trình này, Ngọc Hà luôn là người đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ chồng trong sinh hoạt hằng ngày cũng như các hoạt động công việc.

Trên mạng xã hội, Ngọc Hà thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường của hai vợ chồng, từ những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống cho đến những lần Công Lý xuất hiện tại sự kiện hoặc tham gia các hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài điều trị. Với nhiều khán giả, hình ảnh Ngọc Hà kiên trì đồng hành cùng chồng trong giai đoạn khó khăn cũng khiến cô nhận được không ít sự cảm thông và ủng hộ.

Ngọc Hà luôn sát cánh ủng hộ nghệ sĩ Công Lý trở lại công việc sau biến cố sức khoẻ

