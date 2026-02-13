Vợ một nam ca sĩ bật khóc: "Mỗi lần lên cơn bệnh, anh ấy cắn, đấm đá tôi"

Mới đây, vợ ca sĩ Tô Thanh Phương đã bật khóc tâm sự về tình hình bệnh tật của chồng mình. Chị nói: "Chồng tôi bị ảo giác, cứ đang ngủ lại nhảy lên giơ hai tay ra đấm đá vì tưởng gặp ma quỷ gì đó. Tôi ở chung nên phải chịu trận hết. Bình thường thì anh ấy rất yếu, chỉ nằm một chỗ mơ mơ màng màng, nhưng cứ khi nào lên cơn ảo giác thì lại khỏe.

Vợ Tô Thanh Phương

Mỗi lần đưa anh ấy đi khám, tôi phải thuê người cõng anh ấy từ nhà xuống xe vì mình tôi không làm được, mất 300 nghìn đồng. Bác sĩ nói bây giờ phải đưa anh ấy đến viện chụp não xem tình trạng não tới đâu rồi. Mỗi lần đưa anh ấy đến viện là tôi cực khổ lắm vì cứ mở cửa ra là anh ấy chạy lung tung.

Mỗi lần lên cơn bệnh, anh ấy cắn, đấm đá, nắm đầu tôi. Tôi chỉ biết chạy chứ không dám chống cự lại vì dù sao anh ấy cũng bệnh. Tôi sợ lắm, sợ có ngày anh ấy lên cơn nặng sẽ làm gì nữa tôi không biết được.

Có lần tôi khóa cửa để anh ấy trong phòng không cho ra ngoài, thì anh ấy đập cửa rầm rầm, đập như muốn bung luôn cái cửa ra, làm tôi càng sợ hơn, không dám khóa cửa nữa. Tôi bây giờ khổ lắm vì không có tiền, cũng không làm ăn gì để có tiền sống, hoàn toàn sống nhờ sự trợ giúp của mọi người".

Tô Thanh Phương ngày xưa

Nghệ sĩ Phi Phụng nghe vậy liền dặn: "Chị đã nói em rồi, em thiếu gì cứ nói với bọn chị, bọn chị sẽ giúp. Bọn chị rất vui là có nhiều mạnh thường quân tài trợ nên mới có tiền giúp đỡ các nghệ sĩ, nếu không thì số tiền sẽ nhỏ đi. Tết năm nay bọn chị cũng đi thăm tới hơn 20 nghệ sĩ nghèo để tặng quà. Cứ khi nào sắp hết gạo, lương thực thì cứ nhắn hoặc gọi cho chị hoặc Phương Dung, bọn chị sẽ đem lên ngay".

Nghệ sĩ Phương Dung cũng lên tiếng: "Bây giờ còn nước còn tát thì cứ cố gắng, nhưng em cũng phải đề phòng cho chính bản thân em, không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì cũng sợ. Anh Tô Thanh Phương bệnh nặng như vậy, không còn nhận thức được nữa rồi nên có thể làm những chuyện không ai ngờ tới".