Vợ một mực đòi ly hôn bị gã chồng dã tâm sát hại

Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) vừa bắt giữ một đối tượng về tội giết người. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã (Sơn La) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Học (SN 1974, trú tại bản Nà Pàn II, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã) về tội giết người.

Theo nội dung vụ án, ngày 4/4, Học về nhà tìm chị Phạm Thị D. (34 tuổi, vợ Học, đã sống ly thân) để hòa giải nhưng chị D. vẫn một mực đòi ly hôn nên Học đã nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử. Học ôm giữ vợ rồi dùng xăng châm lửa đốt khiến bản thân và chị D. bị bỏng nặng. Chỉ khi thấy con gái chạy vào Học mới buông tay, chị D. chạy thoát được.

Sau đó Học đã tự tử bằng điện nhưng được người nhà phát hiện kịp thời. Học, chị D. và con gái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã trong tình trạng bỏng nặng. Đến nay chị D. vẫn chưa thể đi lại được.