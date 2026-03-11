Vợ mẫu tây của Bùi Tiến Dũng xinh đẹp vô địch trong dàn WAGs Việt

Trong dàn WAGs của bóng đá Việt Nam, nhiều gương mặt gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật và phong cách riêng. Tuy nhiên, Dianka Zakhidova - vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn thường được nhắc đến như một trường hợp đặc biệt - vừa mang vẻ đẹp đậm chất phương Tây, vừa có thần thái của một người mẫu chuyên nghiệp.

Sinh ra và lớn lên ở Ukraine, Dianka sở hữu những đường nét hiếm thấy trong dàn WAGs Việt: đôi mắt xanh sâu hút, sống mũi cao thanh thoát cùng làn da nâu khỏe khoắn. Những yếu tố này tạo nên vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa sắc sảo, khác biệt hoàn toàn với nét dịu dàng Á Đông quen thuộc. Sau khi kết hôn với thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng, Dianka ngày càng nhuận sắc, mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta say mê ngắm nhìn vì vẻ ngoài "slay", khí chất cuốn hút.

Không chỉ đơn thuần nổi tiếng là “vợ cầu thủ”, bà xã Bùi Tiến Dũng còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nên luôn biết cách thể hiện thần thái trước ống kính. Từ những bức ảnh chụp chân dung đơn giản đến các bộ hình thời trang, cô đều toát lên vẻ cuốn hút rất riêng. Mái tóc dài uốn gợn tự nhiên, lối trang điểm tông nâu trầm cùng phong cách tạo dáng tự tin giúp cô càng thêm nổi bật.

Điều khiến nhiều người chú ý là dù đã làm mẹ, cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc và phong thái chuyên nghiệp. Trên mạng xã hội, mỗi lần đăng ảnh mới, bà xã của Bùi Tiến Dũng đều nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều lời khen về nhan sắc.

Trong khi nhiều nàng WAGs gây chú ý nhờ sự dịu dàng hay phong cách nữ tính, vẻ đẹp mang hơi hướng quốc tế của cô lại tạo nên một “màu sắc” khác biệt. Chính sự pha trộn giữa nét gợi cảm phương Tây và phong thái hiện đại ấy khiến cô luôn được nhắc đến như một trong những gương mặt nổi bật nhất trong dàn WAGs Việt.