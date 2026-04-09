Vợ mang thai phát hiện chồng ngoại tình với 20 người, đáng phẫn nộ là hành động phía nhà chồng sau ly hôn

Một vụ việc gây chấn động dư luận vừa xảy ra tại Lạc Dương, Hà Nam (Trung Quốc) khi một người vợ tố cáo chồng ngoại tình với hơn 20 người trong thời gian mình mang thai. Đáng phẫn nộ hơn, sau khi ly hôn và được quyền nuôi con, đứa trẻ đã bị phía nhà chồng cướp đi và mất tích suốt 3 tháng qua.

Mới đây, một người phụ nữ họ Vương đã đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện bi kịch của gia đình mình. Theo lời kể, trong lúc cô đang mang thai, cô bàng hoàng phát hiện chồng mình có quan hệ ngoài luồng với hơn 20 người phụ nữ khác nhau. Thậm chí, cô còn nhận được những hình ảnh nhạy cảm của chồng và nhân tình. Sau khi ly hôn, tòa án đã phán quyết quyền nuôi con thuộc về người mẹ. Tuy nhiên, gia đình chồng đã ngang nhiên cướp đứa trẻ đi và cắt đứt mọi liên lạc trong suốt 3 tháng qua.

Góc nhìn pháp lý: Hành vi cướp con là vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Trước sự việc này, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ và đặt câu hỏi về tính thượng tôn pháp luật. Dưới góc độ pháp lý, hành vi của người chồng và gia đình anh ta không đơn thuần là "tranh chấp gia đình" mà đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng:

1. Vi phạm nghĩa vụ thi hành bản án dân sự

Theo quy định của pháp luật, các bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật thì các đương sự bắt buộc phải thi hành. Việc tòa án phán quyết quyền nuôi con thuộc về người mẹ là dựa trên nguyên tắc "có lợi nhất cho sự phát triển của trẻ nhỏ" (đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi). Việc người cha từ chối giao con hoặc cướp con là hành vi thách thức quyền lực của tòa án.

2. Hành vi chiếm đoạt, che giấu trẻ vị thành niên

Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên quy định rõ cấm việc tranh giành quyền nuôi dưỡng bằng cách cướp đoạt hoặc che giấu trẻ. Trong trường hợp này, người chồng đã mang con đi biệt tăm 3 tháng, khiến người mẹ suy sụp tinh thần, hành vi này đã cấu thành tội "không chấp hành bản án, phán quyết của tòa án" với tình tiết nghiêm trọng.

Phản ứng của cơ quan chức năng và dư luận

Hiện tại, cảnh sát địa phương đã chính thức thụ lý vụ việc và khẳng định sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật hình sự. Điều này đồng nghĩa với việc người chồng có thể phải đối mặt với án tù thay vì chỉ là những cuộc hòa giải dân sự thông thường.

Trên các diễn đàn, cư dân mạng không giấu nổi sự bất bình. Nhiều ý kiến cho rằng: "Hành vi ngoại tình đã là trái đạo đức, nhưng việc cướp con và giấu biệt tăm là hành động vô nhân tính". Một số người thậm chí còn gay gắt: "Loại người này không xứng đáng làm cha, pháp luật cần phải trừng trị thật nghiêm khắc để làm gương".

Hôn nhân có thể tan vỡ nhưng con cái không bao giờ là quân bài để mặc cả hay trả thù. Hành vi ngoại tình và cướp con không chỉ phá vỡ những giới hạn đạo đức cuối cùng mà còn trực tiếp giẫm đạp lên pháp luật. Người chồng trong câu chuyện có lẽ đã lầm tưởng rằng việc giấu đứa trẻ đi là có thể uy hiếp được người vợ, nhưng thực chất anh ta đang tự đẩy mình vào vòng lao lý và vĩnh viễn đánh mất niềm tin của chính con mình.