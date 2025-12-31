Vợ mang bầu sinh đôi, gia đình nhỏ quyết rời Hà Nội sau 19 năm sinh sống: 1 câu người chồng nói về vợ khiến tất cả ghen tỵ

Mới đây, vợ chồng anh T.H (sinh năm 1988) quyết định rời Hà Nội về Nghệ An sinh sống. Bản thân anh đã có 19 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, cho tới sinh lập gia đình, sinh con. Thế nhưng, vì cuộc sống mà anh chị quyết định trở về quê. Bằng tình yêu và sự nỗ lực, cả 2 đã có cái kết viên mãn.

Trước đây khi còn ở Hà Nội, anh H. có mức lương khá ổn 30-40 triệu, trong khi vợ là 20 triệu. Cả 2 mua được một căn hộ 60m2. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi vợ anh (sinh năm 1995) mang bầu sinh đôi.

"Thế nhưng đời không như là mơ, 2022 vợ mình bầu mà lại sinh đôi. Vợ yếu nên phải nghỉ việc ở nhà, mọi người nghĩ 1 mình mình lương 40 triệu, không phải trả tiền nhà thì cũng đủ đúng không, không đâu ạ. Tiền thuốc thang bồi dưỡng cho vợ, rồi thuê thêm giúp việc phụ giúp vì vợ phải nằm 1 chỗ, tiêm nội tiết nữa nên mệt.

Tưởng sinh xong con lớn thì vợ đi làm á, cũng không thể luôn. Nhà mình quay như chong chóng với 2 thằng con, ông bà 2 bên đều không lên phụ được nên vẫn phải thuê người hỗ trợ cùng vợ đến con gần 1 tuổi mới thôi. Lại uống hoàn toàn sữa ngoài, chúng mình cũng chọn loại sữa bình dân, tầm 400 hộp thôi chứ không phải dùng hãng xịn sữa ngoại đâu. Thế mà lương không đủ phải tiêu vào tiền tiết kiệm.

Cũng dự định cho con đi học để vợ đi làm mà học phí đắt quá, trường công thì lại xa nhà, nên mãi tới tháng 9 vừa rồi vợ chồng mình mới cho con đi học. Vợ cũng rải CV tìm việc nhưng chỗ phù hợp thì ở xa, giờ giấc đưa đón con cũng khó, đi làm mà thuê thêm giúp việc cũng ngang nhau. Nên vợ quyết định ở nhà chăm con.

Ảnh minh hoạ.

Chăm 2 đứa trẻ không hề dễ dàng đâu ạ, vợ mình sáng dậy sớm nấu đồ ăn cho mình mang đi làm, mình có bảo ăn ngoài nhưng cô ấy bảo không an toàn, với cũng để tiết kiệm nữa. 2 con đi học thì vợ ở nhà dọn dẹp, chợ búa cơm nước bao nhiêu là việc không tên. Tối 5h30 tan làm thì phải 7h mình mới về được đến nhà, khói bụi, tắc đường, về thấy cơm nước tinh tươm, con cái sạch sẽ mà ấm lòng.

Đi học được 1 tháng thì lại hay ốm, mà ốm thì ốm cả đôi luôn. Mỗi lần đi viện lại 5, 10 triệu. Có hôm đi ngủ vợ bật khóc bảo mệt mỏi, chạy theo đồng tiền mà cuộc sống cứ quanh đi quẩn lại. Rồi khi con lớn thì vợ cũng có tuổi, liệu xin việc còn xin được không, chi phí tăng mà lương mình vẫn chỉ có thế. Mình cũng thấy mệt mỏi.

Hai vợ chồng bàn nhau về quê, quê vợ ở thành phố, điều kiện cho con cái học tập cũng tốt, nhưng với bằng cấp, công việc của chúng mình thì lại khó xin việc, đất đai lại chưa có mua đất mua nhà nữa. Nên chúng mình quyết định về Thái Bình.

Bán căn chung cư đi được hơn 3 tỉ, đất ông bà cho thì chỉ việc xây nhà, còn nếu mua nhà trên thành phố hay khu thị trấn thì chúng mình không đủ tiền.

Nên đã nghĩ cho con học trường làng, rồi có dư giả đầu tư cho nó học thêm, học tiếng Anh. 2 vợ chồng thì xin được việc ở khu công nghiệp cách nhà 13km cơ nhưng đường ở quê đi nhanh lắm, không tắc đường, 30p là tới nơi. Vợ bằng giỏi, có tiếng Anh nên dễ dàng xin vào làm văn phòng, cả tăng ca vào nữa được 12-15 triệu. Con cái có ông bà đưa đón cho. Mình thì có ông anh giới thiệu cho làm cũng làm trong làm ngoài, thu nhập 2 tháng nay thì tháng đầu 18tr, tháng sau 25tr. Ông anh bảo nhiều thì không có chứ 15-25tr thì cũng đều, ở quê thế là ổn.

Từ lúc về quê bọn trẻ cũng quen dần. Mới về 2 tháng mà 2 đứa đen nhẻm hơn, nhưng trộm vía lại khỏe hơn hẳn.

Sang năm vợ chồng mình mới xây nhà, giờ vẫn ở tạm cùng nhà với bố mẹ, anh chị nhà mình. Không có giường 2 vợ chồng 2 đứa con ngủ chung trên cái đệm 1m8x2m mà lòng cứ rạo rực, vui vẻ. Con mình được chơi với các anh chị cũng vui, nghịch nhiều tối về ăn no ngủ kỹ.

Mấy tháng nữa thôi, vợ chồng mình sẽ có căn nhà mới của riêng mình, khang trang hơn, nghĩ tới mở cửa sổ là thấy cánh đồng lúa, là cây cối chứ không phải khói bụi, là các tòa nhà cao tầng mà thấy hào hứng.

Hi vọng sẽ là khởi đầu mới. Tạm biệt Hà Nội , nơi gắn bó với mình 19 năm" , anh T.H tâm sự.

Dưới phần bình luận, mọi người gửi lời chúc mừng đến anh H. Cuộc sống dẫu có vất vả, khó khăn nhưng cả 2 vợ chồng đồng lòng thì đều tốt đẹp. Đặc biệt, nhiều chị em ghen tỵ khi anh là một người rất suy nghĩ cho sự vất vả của vợ sau khi sinh con. Có người chồng thế này, chắc chắn chị nhà cảm thấy rất hạnh phúc.