Võ Lê Vy kết hợp với học trò Thu Phương hát đầy day dứt về sự lựa chọn trong tình yêu

Võ Lê Vy là giọng ca tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP. HCM. Trước đó, cô đã cho ra mắt album nhạc ngoại lời Việt mang tên Đôi bờ vào năm 2021, album Võ Lê Vy hát Quốc Bảo - ROMANCES năm 2022, single Nụ trăng tàn phai năm 2023. Và dự án MV Quên em đi là single tiếp theo mà Võ Lê Vy hợp tác với ca - nhạc sĩ Thành Nghiệp và Thân Sao Mai. Ca khúc này cũng nằm trong album mới sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Ca sĩ Võ Lê Vy

Trở lại với MV Quên em đi, Võ Lê Vy tiết lộ cơ duyên kết hợp cùng hai nhạc sĩ Thành Nghiệp và Thân Sao Mai. Cả ba nghệ sĩ này trước đó đã hợp tác với nhau trong ca khúc Nụ trăng tàn phai và dành nhiều tâm huyết cho việc thu âm, viết nhạc, lời và hoà âm phối khí cho dự án mới này.

Thành Nghiệp cũng là học trò của ca sĩ Thu Phương tại The Voice 2018. Anh được biết đến qua các ca khúc như Khung trời khác, Khách thơ, Những khi đầy vơi, Những khi ngây dại, Bến vắng, Dòng sông đã từng, Vì anh sai và Nụ trăng tàn phai.

Võ Lê Vy chia sẻ về thông điệp mà MV này gửi đến khán giả: “Khi lần đầu nghe Thành Nghiệp đàn guitar ca khúc này, tôi đã rung động ngay lúc đó và nghĩ về sự “quên đi”. Cuộc đời nối dài bằng chuỗi những ký ức, có những điều không muốn quên cũng phải quên. Và tôi đặt tên những ký ức muốn quên đi là những ký ức cô đơn.

Hình ảnh trong MV "Quên em đi"

Năm tháng của mỗi người tự bản thân đã ngập tràn hàng triệu những ký ức cô đơn như vậy. Tôi mong khán giả nghe ca khúc này, có thể nhắm mắt để trong giây khắc hồi sinh những ký ức cô đơn của chính mình và nhìn nhận nó như là vẻ đẹp của sự lãng quên”.

MV Quên em đi được Võ Lê Vy và ê kíp đầu tư ‘chất xám’ nhiều vào yếu tố đồ họa, dùng nhiều danh tác hội họa nổi tiếng thế giới để kể câu chuyện tình yêu theo trình tự thời gian. Nói về chuyện bản quyền hình ảnh, đại diện ê kíp sản xuất MV Quên em đi chia sẻ rằng, những tác phẩm hội hoạ của thế giới có thời hạn bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và ít nhất bảy mươi năm sau khi tác giả/ hoạ sĩ qua đời. Những tác phẩm hội hoạ trong MV được đạo diễn Nguyễn Trọng Thuỳ Khanh và Võ Lê Vy chọn lựa rất kỹ để phù hợp với diễn biến nội dung, thông điệp cần truyền tải đến khán giả.

Ra mắt MV Quên em đi được đầu tư kỹ lưỡng, Võ Lê Vy không quá áp lực về thành tích: “Thật ra, khi đã lựa chọn đi theo con đường âm nhạc một cách chậm rãi, lặng lẽ như thế này, tôi không có ý niệm về áp lực khi phát hành, chỉ hy vọng tác phẩm đến được gần hơn với những khán giả yêu quý mình. Đến gần hơn có nghĩa là tác phẩm ‘được sống’. Vậy là tôi đã vui rồi. Còn nói về áp lực đối với bản thân, tôi nghĩ mình phải cố gắng ngày mai tốt hơn ngày hôm nay, việc đầu tư vào sản phẩm âm nhạc cũng sẽ phải ngày càng tốt hơn”.

Sở hữu màu giọng đẹp, được đào tạo chuyên nghiệp cũng từng làm việc với nhiều tên tuổi lớn như nhạc sĩ Quốc Bảo nhưng Võ Lê Vy vẫn chưa đạt được thành công tương xứng. Bày tỏ về điều này, nữ ca sĩ thẳng thắn: “Nỗi buồn cũng có vẻ đẹp tự thân của nó. Như Quên em đi mà đạo diễn Thuỳ Khanh đã nói, việc “được lựa chọn” đã mang một ý nghĩa quan trọng trong đời sống. Nếu tôi lựa chọn việc được buồn trong thế giới của mình, không phải đó cũng là một sự khác biệt sao”.

Nhạc sĩ Quốc Bảo từng nhận xét Võ Lê Vy là một giọng ca vừa trí tuệ, vừa giàu tình cảm. Khi một đàn anh lớn trong nghề khen ngợi mình, giọng ca Nụ trăng tàn phai bày tỏ: “Chắc ai được khen cũng vui, anh Bảo dành lời ái ngữ cho giọng hát của tôi thì bản thân không giấu được niềm vui và sự biết ơn. Nhưng hành trình gắn với âm nhạc, người ta gọi là ‘nghiệp hát’, đã là ‘nghiệp’ thì khó buông và đi kèm với nhiều khó khăn. Giữ được lời khen cũng là việc khó như vậy”.

Nhiều khán giả cũng gọi Võ Lê Vy là ‘nàng thơ của Quốc Bảo’ như nhiều nữ ca sĩ đình đám khác: Diva Hà Trần, Mỹ Tâm, Thủy Tiên, Nguyên Hà. Dù vậy, giọng ca này khiêm tốn cho rằng: “Danh xưng này có ‘hơi quá’ vì tôi may mắn có dịp cộng tác cùng nhạc sĩ Quốc Bảo. Tôi nghĩ mình là một ca sĩ đã có cơ hội làm việc học hỏi từ anh Quốc Bảo, còn danh xưng thì tôi không dám nhận. Tôi mong được khán giả nhớ đến thông qua âm nhạc của mình, không phải bằng bất cứ danh xưng nào. Còn với bất kỳ sự so sánh nào với các đồng nghiệp khác, tôi chỉ thấy vui khi đọc được điều đó, chứ không đặt nặng hay quá chú tâm. Tôi cũng thấy may mắn và thú vị khi khán giả nhớ đến mình”.

Nhiều khán giả gọi Võ Lê Vy là "nàng thơ của Quốc Bảo"

Đặt mình ra khỏi ‘dòng chảy’ âm nhạc vốn ồn ào và sôi nổi của showbiz Việt, làm sao để dung hòa thị hiếu âm nhạc của đại chúng và cá tính âm nhạc của người nghệ sĩ bên trong mình, Võ Lê Vy nhận định: “Thật ra, tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này rất nhiều lần. Thế giới bây giờ đi quá nhanh, thẩm mỹ nghe nhìn của khán giả cũng theo xu hướng đi nhanh và xa như vậy. Cái khó của người nghệ sĩ là tìm được sự dung hòa giữa cái tôi của bản thân, tính nghệ thuật và tính thời đại. Tôi nghĩ thật khó để nói hoặc chắc chắn mình có thể làm được. Tôi chỉ đang cố gắng đi trên con đường tìm kiếm điểm dung hoà đó. Còn thành công hay không, với tôi không quan trọng bằng việc mình đã dám thử”.

Võ Lê Vy cũng khá ‘dè dặt’ với giới showbiz Việt khi từng từ chối nhiều cơ hội tham gia các chương trình giải trí, các cuộc thi lớn để nhanh nổi tiếng hơn. Nhưng nữ ca sĩ muốn mình sống một cuộc đời: “Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên”, là một câu trích dẫn trong tác phẩm của nữ văn sĩ Bạch Lạc Mai. Và với phần âm nhạc trong hành trình và tâm hồn của mình, Võ Lê Vy cũng không thay đổi nhân sinh quan khác đi, chỉ cố gắng cho con đường hiện tại.