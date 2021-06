Vợ kém 5 tuổi làm cùng ngành của MC Đức Bảo chia sẻ cuộc sống hôn nhân của 2 vợ chồng

MC Đức Bảo (sinh năm 1987) là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi đảm nhiệm vai trò dẫn dắt trong rất nhiều chương trình lớn như "Chúng tôi là chiến sĩ", "Cà phê sáng", "Chiếc nón kì diệu"... hay các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia.

Không chỉ có lối trò chuyện duyên dáng thú vị, Đức Bảo còn sở hữu ngoại hình điển trai cùng phong cách thời trang được nhiều người yêu thích.

Tháng 4/2018, MC Đức Bảo lên xe hoa với vợ là Phương Thảo, sinh năm 1992 và cũng đang công tác ở vị trí BTV của một kênh truyền hình.



Vì cưới người cùng ngành, Đức Bảo và bà xã có thể thấu hiểu và chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống cũng như công việc.

Mới đây, nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6, bà xã của Đức Bảo tâm sự: "Vốn là 2 biên tập viên - phóng viên - MC truyền hình, tuy khác cơ quan nhưng chung ngành, lại là đôi bạn chung nhà, cùng ăn cùng ngủ, nên chúng tôi sở hữu cái may mắn nhất đời là có 1 chiến hữu trên mọi mặt trận.

Bài vở nhiều, không ít lần chúng tôi đỡ đần nhau trong công việc. Tôi dịch cho anh bài này, anh lên ý tưởng cho tôi chương trình kia. Tôi bí khách, anh liên hệ. Anh cần hình, tôi gửi.

Chương trình bên anh phát sóng, tôi góp giọng. Sóng truyền hình bên tôi, tiếng anh sang sảng. Những lúc ấy, công việc đỡ căng và vất vả, vướng mắc đâu thì gỡ, mà khó mấy cũng xong.

Nhưng không chỉ có hỗ trợ và sẻ chia. Gia đình báo chí chúng tôi, nhiều khi là chịu đựng và chờ đợi. Bởi giờ giấc khác người, bởi những chuyến công tác xa, bởi những ngày đi về bất chợt không hẹn giờ giấc.

Thường xuyên chúng tôi ăn tối lúc 22h giờ. Báo hại tôi đói phát cáu cả lên nhưng vẫn muốn ăn 2 mình cho đỡ buồn. Thường xuyên chồng tôi ngồi chờ đón vợ dưới cái nóng hơn 40 độ ngày hè Hà Nội.

Là những cuối tuần chẳng ai có mặt, là nhà cửa bộn bề khi anh đi làm sáng sớm, tôi đi làm tối khuya. Từ hồi xưa yêu nhau đã khác thường, tôi tan ca lúc 11h khuya, anh cứ thế đón đón đưa đưa tranh thủ gặp nhau 15-20'.

Kỷ niệm làm nghề thì vô vàn, mà thành tựu và đóng góp của mình lại chỉ như 1 hạt cát nhỏ so với các anh các chị trong nghề. Nhưng cũng xin được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn nghề nghiệp đã mang đến cho tôi 1 người bạn - người chồng - người đồng nghiệp thân thương Bùi Đức Bảo".

Cách đó vài tháng, nam MC cũng bật mí một bí mật "kinh khủng" khi có vợ làm cùng ngành. Anh viết: "Kể từ khi lập gia đình, có khá nhiều người lo lắng cho hạnh phúc gia đình tôi, bởi tính chất công việc cho tôi cơ hội được gặp rất nhiều người đẹp, hoa hậu, ca sĩ, diễn viên sắc nước hương trời...

Nhưng có 1 bí mật kinh khủng mà hôm nay mình mới dám hé lộ, vợ mình là giám đốc cơ quan tình báo IKEYD (I know Everything You Do) với mạng lưới tai mắt ở khắp mọi nơi.

Mời xem ảnh để biết cơ quan này hoạt động hiệu quả ra sao. Nghĩ mà thấy số mình sướng, đi đâu làm gì cũng có người dõi theo, báo tin về cho người thân ở nhà yên tâm".