Vợ kém 16 tuổi nói thẳng về cuộc sống vợ chồng son với nam diễn viên nổi tiếng: "Cái nết kỳ lắm"

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984 còn được biết đến với cái tên Đoàn Thanh Tài. Anh tốt nghiệp Đại học ngân hàng, từng là nhân viên ngân hàng trước khi tham gia vào showbiz với vai trò người mẫu. Dần dần, anh lấn sân sang phim ảnh và duy trì nghiệp diễn xuất đến bây giờ.

Đoàn Minh Tài để lại dấu ấn trong một số phim như: Lạc mất linh hồn, Vết sẹo, Dốc sương mù… Nhờ ngoại hình ưa nhìn, nam diễn viên rất đắt show quảng cáo. Anh từng nhận mình là người có hợp đồng quảng cáo nhiều nhất Việt Nam. Anh cho biết, bản thân từng làm việc với hơn 50 nhãn hàng là các thương hiệu lớn từ trong nước tới nước ngoài.

Nam diễn viên tiết lộ rằng, với mỗi hợp đồng, anh đều ký độc quyền với đối tác theo thời hạn từng năm hoặc từng giai đoạn nên giá trị hợp đồng rất lớn về mặt tài chính.

Đoàn Minh Tài và vợ kém 16 tuổi.

Ngoài ra, anh còn kinh doanh cả bất động sản và may mắn trúng lớn nhiều dự án vàng. Nhờ vậy mà Đoàn Minh Tài sở hữu khối tài sản không hề nhỏ khi làm chủ 2 căn biệt thự ở TP.HCM, 1 căn tặng bố mẹ ở quê, vài miếng đất vàng và 3 nhà hàng kinh doanh ẩm thực Hàn Quốc, hoạt động rất hiệu quả.

Nam diễn viên trải qua nhiều mối tình ồn ào trước khi kết hôn với bà xã kém 16 tuổi là bác sĩ kiêm nghệ sĩ đa tài tên Sunny Đan Ngọc.

Sunny Đan Ngọc sinh năm 2000, mẹ là bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Bản thân cô học song song Khoa Y trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Nhạc viện TP.HCM, có khả năng hát, sáng tác nhạc, nhảy múa, diễn xuất.

Cặp đôi vừa kết hôn vài tháng trước. Và mới đây, khi tham gia chương trình Vợ chồng son (phát trên HTV7), cặp đôi đã có dịp kể về cuộc sống vợ chồng son của mình.

Trong chương trình, bà xã kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài chia sẻ: "Tôi thích nghệ thuật nên cũng đi quay MV, đóng với bạn này bạn kia nhưng anh Tài cái nết kỳ lắm.

Anh Tài đi diễn, mùa Tết nào cũng đóng kịch, thường đóng vai chính, yêu người này yêu người kia. Tôi rất vui vẻ, vẫn đi coi với tâm thế khán giả đi coi kịch nhưng anh Tài là không có chuyện đó.

Tôi đi quay MV có 1 ngày mà có cảnh người ta nắm tay, ôm từ phía sau thôi, mang tiếng là đạo diễn nhưng tới khúc đó là bỏ đi, không coi monitor".

Cặp đôi tham gia chương trình Vợ chồng son.

Nam diễn viên sinh năm 1984 cười giải thích: "Tôi cũng hiểu bản thân mình là diễn viên, đi quay thì cũng ôm hay thân mật với bạn diễn trong lúc quay là bình thường. Lúc lên kịch bản quay cho Sunny tôi cũng bình thường, nhưng tới cảnh đó tự nhiên tôi rất khó chịu, không chấp nhận được.

Tôi bảo, mai mốt em quay cái gì đừng tình cảm, nhưng vấn đề là cô ấy sáng tác nhạc toàn yêu đương ướt át, chia tay".

Khi được hỏi có không hài lòng về chồng điều gì và muốn chồng thay đổi không, vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài nói: "Nói không phải khen chứ trộm vía, tôi cũng không hoàn toàn tốt nên đối với tôi, hiện tại hai người rất đồng điệu với nhau, không muốn anh thay đổi gì cả. Sắp tới có những thay đổi thì chỉ mong 2 đứa cũng thích nghi để đồng hành cùng sự thay đổi đó".

Về phần mình, nam diễn viên nói: "Cô ấy lì lắm, rất lì. Nhìn thì mong manh như vậy, nhưng bên trong rất mạnh mẽ. Khi tham gia cuộc thi nghệ sĩ đa năng thì cô ấy vừa hát vừa sáng tác vừa nhảy múa, diễn kịch vừa đu dây xiếc trên không.

Người ta tập cả tháng mới dám đu dây, cô ấy tập vài ngày đã đu nên bị rách cơ. Tôi khuyên nên bỏ nhưng cô ấy nhất quyết phải làm cho bằng được. Sau đó vừa dùng thuốc giảm đau vừa tập để diễn. Giờ xem lại phần thi đó cả nhà vẫn thót tim vì không có bảo hộ gì hết. Cô ấy lì dữ lắm.

Ngoài ra, cô ấy rất thích uống trà sữa. Uống nhiều lắm. Chỉ thích uống trà sữa thôi, không thích ăn gì hết. Uống đến mức có thẻ VIP của các thương hiệu trà sữa".

Cuộc sống vợ chồng son vô cùng hạnh phúc.

Đoàn Minh Tài cũng bày tỏ anh vô cùng yêu vợ: "Tôi rất thích sự hồn nhiên của cô ấy. Tôi thích ngắm vợ lúc sáng sớm, lúc cô ấy còn chưa dậy, tôi cứ ngắm hoài không chán, cô ấy rất hồn nhiên ngây thơ".