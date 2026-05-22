Vợ kém 15 tuổi của cựu Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội bức xúc: "Tôi không phải phụ nữ lẳng lơ"

Mới đây, Ngọc Hà – vợ của NSND Công Lý - cựu Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, bày tỏ sự bức xúc trước những câu hỏi và lời đùa mà cô cho là “vô duyên” liên quan đến đời sống riêng tư.

Theo chia sẻ của Ngọc Hà, điều khiến cô khó chịu nhất là việc một số người quen, thậm chí bạn bè, thường xuyên đặt những câu hỏi như: “Hà có quen ai không?”, “Sao không quen ai đó để được hỗ trợ kinh tế cho đỡ vất vả?”.

Đặc biệt, cô cho biết bản thân “cực kỳ khó chịu” với những câu nói mang tính đùa cợt như: “Hà ơi, nhà anh/bạn đó giàu lắm, nhiều đất lắm kìa!”.

“Dù là nói đùa thì những câu như vậy cũng thể hiện sự vô duyên và lệch lạc trong suy nghĩ”, cô thẳng thắn bày tỏ.

Vợ NSND Công Lý nhấn mạnh cô có cuộc sống, công việc và gia đình riêng để tự lo cho bản thân, không phải người phải phụ thuộc hay “bấu víu” vào bất kỳ ai.

“Cuộc đời của mình, mình tự lo. Mình còn có gia đình, có bố mẹ, chứ không phải một người không nơi nương tựa để phải bấu víu vào bất kỳ ai”, Ngọc Hà viết.

Đáng chú ý, cô cũng lần hiếm hoi đề cập trực diện đến hôn nhân với NSND Công Lý khi khẳng định tình cảm vợ chồng vẫn bền chặt, bất chấp những thay đổi trong cuộc sống.

“Thứ hai, mình có chồng hợp pháp. Dù hiện tại chồng mình có còn làm ra nhiều tiền hay không thì đó vẫn là chồng mình. Chúng mình cưới hỏi đàng hoàng, có hôn thú hợp pháp và vẫn sống bên nhau vui vẻ”, cô chia sẻ.

Không chỉ khẳng định sự độc lập về tài chính, Ngọc Hà cho biết bản thân có khả năng tự kiếm tiền và làm chủ cuộc sống.

“Thứ ba, mình có trí tuệ, có sức khỏe và có khả năng tự kiếm tiền để làm chủ cuộc sống của mình”, cô viết.

Ở phần cuối bài đăng, Ngọc Hà nói thêm rằng những người thực sự hiểu cô đều biết cô là người sống trước sau như một, không phải kiểu người sống dựa dẫm hay có lối sống dễ dãi như một số lời đùa ác ý.

“Mình nói lại một lần nữa: mình rất ghét những câu hỏi hay lời đùa vô duyên như thế. Ai còn đùa kiểu đó thì đừng trách mình phản ứng mạnh rồi lại bảo mình nóng tính”, cô nhấn mạnh.

Thời gian qua, Ngọc Hà luôn đồng hành cùng Công Lý trong cuộc sống sau biến cố sức khỏe của nam nghệ sĩ. Cô thường xuyên chăm sóc, đưa chồng đi điều trị cũng như hỗ trợ anh trong công việc và sinh hoạt hằng ngày.