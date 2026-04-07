Vợ Kanye West hở hang tới nực cười, chồng đi bên cạnh lại kín mít khiến cả phố ngoái nhìn

Giữa cái nắng gắt đầu hè tại Los Angeles, cặp đôi Kanye West và Bianca Censori mới đây tiếp tục gây sốt bằng một màn xuống phố tưởng chừng đời thường nhưng rất không bình thường về mặt hình ảnh.

Cụ thể, cặp đôi đã được bắt gặp rời khỏi một nhà hàng BBQ, "máu Hip-hop" trong người Kanye không cho phép anh bỏ quên chiếc hoodie oversized của mình ở nhà bất chấp thời tiết trưa hè, ngược lại Bianca một lần nữa đẩy ranh giới của thời trang xuống mức… khó hiểu.

Nữ kiến trúc sư diện một bộ bikini ánh kim siêu nhỏ với phần top gần như chỉ tồn tại cho có. Thiết kế này không còn dừng ở mức gợi cảm, mà đã chạm ngưỡng phản cản khi diện tích che phủ chỉ đủ tối thiểu. Đi cùng với đó là chiếc quần short spandex màu nude cũng không khá khẩm hơn.

Hài hước ở chỗ, chính chủ sử dụng một chiếc mũ lưỡi trai đội sụp xuống mắt với ý định giữ sự kín đáo, nhưng lựa chọn này lại càng trở nên mỉa mai khi đi cùng một outfit không thể "ồn ào" hơn. Trong loạt ảnh do các tay săn hình đăng tải, ghi lại khoảnh khắc thời trang của cô vợ Kanye khiến những người bình thường trên phố phải ngoái nhìn cùng với ánh mắt ngán ngẩm, còn cộng đồng mạng cách nửa vòng trái đất khi xem qua cũng bó tay.

Điều khiến nhiều người không biết nên nhìn đi đâu chính là cách Bianca gần như mặc định biến mọi không gian công cộng thành sàn diễn cá nhân, bất chấp tính phù hợp. Thời trang suy cho cùng không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là sự tương tác với môi trường xung quanh, ở đây, rõ ràng ranh giới đó đã bị cô bỏ qua, gây nên cảnh khó xử cho những người xung quanh.

Thực tế, đây không phải lần đầu Bianca Censori khiến công chúng "cạn lời" vì phong cách thời trang ngày càng cực đoan. Từ những bộ bodysuit xuyên thấu, nội y biến tấu cho tới các thiết kế gần như không tồn tại về mặt chất liệu được mang lên thảm đỏ sự kiện trang trọng nhằm gây sốc, Bianca Censori dường như đang theo đuổi triết lý: càng ít càng tốt nhưng lại không màng đến yếu tố thẩm mỹ và tính ứng dụng.

Năm 2024, cũng chính kiểu bra mảnh như sợi chỉ này, cô từng xuất hiện tại một cửa hàng Balenciaga ở Ý tạo nên cuộc bàn luận rôm rả khắp MXH. Thời gian đầu, người ta còn xem đây là một thử nghiệm hình ảnh nhưng theo thời gian, chuỗi lựa chọn tương tự lặp đi lặp lại khiến công chúng dần chuyển từ tò mò sang mệt mỏi.

Thời trang cá nhân đối lập giữa cặp vợ chồng "lắm tài nhiều tật" này cũng vì thế mà trở thành thương hiệu. Một bên là Kanye với tư duy streetwear nặng tính cá nhân, ở phía đối diện, Bianca với mục tiêu thiên về phô diễn cơ thể. Tuy nhiên, nếu Kanye từng tạo ra xu hướng thì những gì Bianca đang theo đuổi lại chỉ gây tranh cãi nhiều hơn là truyền cảm hứng. Mặt khác, sự cộng hưởng của cả hai đã rất thành công khi tạo ra hình ảnh "nghệ sĩ nổi loạn", hỗ trợ thương mại cho đế chế Yeezy của họ.

