Vờ hỏi chuyện rồi giật dây chuyền của 2 cháu bé

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đối tượng giật dây chuyền của 2 cháu bé trước cửa một hộ dân là Triệu Thành Đạt (SN 1990, trú tại xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Triệu Thành Đạt tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 10h ngày 20/8, Đạt điều khiển xe mô tô đi từ nhà đến xã La Bằng. Tại đây, Đạt nhìn thấy 2 cháu nhỏ (5 và 9 tuổi) đang chơi đùa trước cửa một hộ dân, không có người trông nom, trên cổ mỗi cháu có đeo dây chuyền bạc. Do thiếu tiền mua ma túy để sử dụng, Đạt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt 2 dây chuyền trên nên đã tiến lại gần hai cháu nhỏ, giả vờ trò chuyện, dùng tay tháo, giằng lấy 2 dây chuyền đem đi bán được 200 nghìn đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đại Từ đã tổ chức điều tra, truy xét và làm rõ Đạt là đối tượng gây ra vụ cướp trên, thu hồi tài sản trả cho bị hại. Qua xác minh, Đạt đã có 1 tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2021, bị xử phạt 17 tháng tù giam và đã chấp hành xong án phạt tù.

Đối tượng Triệu Đại Từ.

Qua đây, các bậc phụ huynh cũng cần nâng cao cảnh giác, chú ý hạn chế cho trẻ nhỏ đeo đồ trang sức đắt tiền; đồng thời không để trẻ em vui chơi ở chỗ vắng vẻ, không có người lớn trông coi để tránh bị kẻ gian có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.