Vợ Hoàng Dũng tiết lộ chuyện trong đám cưới bí mật 6 năm trước: Không có tiền mua nhẫn, bàn ghế phải đi mượn

Vào đúng ngày 8/3, ca sĩ Hoàng Dũng gây sốc mạng xã hội khi công khai chuyện đã bí mật kết hôn với bà xã Khánh Linh từ 6 năm trước. Thời điểm đó, anh mới 25 tuổi và bắt đầu hành trình làm nhạc độc lập.

Hoàng Dũng viết: "Hôm nay là quốc tế phụ nữ, anh muốn khoe cho mọi người thấy người phụ nữ bên cạnh anh tuyệt vời như thế nào. Từ trước tới giờ anh cũng đâu có giấu nhỉ, chỉ là điều đẹp đẽ cần lúc thích hợp để nói ra thôi. Anh sẽ còn kể vài điều nữa cho mọi người, anh nói trước. Chúc mừng 8/3 nhé vợ của anh!".

Hoàng Dũng công khai chuyện đã bí mật kết hôn từ 6 năm trước với công chúng vào ngày 8/3. Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, Khánh Linh chia sẻ thêm câu chuyện về một đám cưới giản dị đã diễn ra từ 6 năm trước. Không váy cưới lộng lẫy, không nhẫn cưới đắt tiền, buổi lễ khi ấy được tổ chức trong hoàn cảnh khá đặc biệt nhưng lại chứa đựng nhiều kỷ niệm đáng nhớ của cặp đôi.

Trong chia sẻ được đăng tải trên mạng xã hội, vợ nam ca sĩ viết: “Hai đứa máu liều lại va vào nhau, 4 bàn tay trắng, tiền mua nhẫn còn không có thế mà vẫn dám lấy nhau, nên mình mới trêu Dũng bảo "không", cho có tí trắc trở, để sau này vững rồi thì nhớ cùng làm lại. Từ lúc bảo cưới nhé tới lúc lên phường đăng ký là đúng 1 tuần.

Một đứa 25 tuổi, một đứa 26 tuổi, tung tăng vào đời, không sợ gì hết, vừa cưới xong thì Covid- 19 quật cho không kịp trở tay. Túc tắc thế mà vẫn tự làm được 3 cái đĩa, 5 cái concert trong 6 năm. Cảm ơn anh vì đã cho em quản lý công việc, để em không cần 8 giờ sáng ngáp ngắn ngáp dài đi làm văn phòng. Em rất vui, yêu anh".

Cả hai quyết định tổ chức đám cưới chi trong vòng 1 tuần. Ảnh: FBNV

Khánh Linh tiết lộ thời điểm đó cả hai tay trắng, không có tiền mua nhẫn. Ảnh: FBNV

Theo lời kể của Khánh Linh, thời điểm đó cả hai vẫn còn rất trẻ, điều kiện kinh tế chưa dư dả. Cô cho biết hai vợ chồng chỉ quyết định đăng ký kết hôn trong 1 tuần. Đám cưới khi ấy được tổ chức khá đơn giản, thậm chí bàn ghế trong buổi tiệc còn phải đi mượn, tiền mua nhẫn không có. Cô còn gửi lời cảm ơn tới nửa kia vĩ đã để cô quản lý công việc, không phải đi làm nhân viên văn phòng.

Vợ Hoàng Dũng cho hay: "Mình cũng khá thích cái đám hỏi nhỏ xinh lúc đó, được mẹ với bà nội tặng kiềng vàng để đeo, trông rất là truyền thống. Vì làm nhẹ nhàng không muốn ai biết nên bàn ghế với ấm chén nhà mình còn đi mượn hàng xóm chứ không đi thuê".

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức đơn giản, bàn ghế và ấm chén đi mượn của hàng xóm. Ảnh: FBNV

Hoàng Dũng và Khánh Linh được biết đã bắt đầu tìm hiểu và gắn bó với nhau từ khoảng năm 2018. Trong nhiều năm, cặp đôi khá kín tiếng về chuyện tình cảm, hiếm khi chia sẻ hay nhắc đến nhau trên mạng xã hội. Không chỉ là người yêu, Khánh Linh còn đồng hành cùng Hoàng Dũng trong công việc khi đảm nhận vai trò trợ lý kiêm quản lý cá nhân, hỗ trợ nam ca sĩ trong nhiều dự án âm nhạc.

Sau thời gian dài giữ kín đời tư, đến tháng 11/2023, Hoàng Dũng mới lần đầu công khai mối quan hệ với công chúng. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau hơn và được nhiều người nhận xét là gắn bó “như hình với bóng”.

Hoàng Dũng quen Khánh Linh lúc anh 25 tuổi, trong một lần lang thang trên phố Hà Nội. Ảnh: FBNV

Hoàng Dũng sinh năm 1995 tại Hà Nội, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ được đông đảo khán giả yêu mến nhờ phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Anh bắt đầu được chú ý sau khi giành vị trí Á quân tại chương trình The Voice Vietnam 2015.

Sau cuộc thi, Hoàng Dũng dần khẳng định dấu ấn riêng trong Vpop với nhiều ca khúc do chính mình sáng tác như Nàng Thơ, Yếu Đuối, Đôi Mươi, Xoay Tròn… Trong đó, Nàng Thơ được xem là bản hit nổi bật giúp tên tuổi của nam ca sĩ được biết đến rộng rãi trên các nền tảng âm nhạc.

Đến năm 2025, Hoàng Dũng tiếp tục ghi dấu ấn khi tổ chức concert tại Hà Nội và TP HCM, thu hút hàng nghìn khán giả đến theo dõi và cổ vũ.