Võ Hạ Trâm chính thức trở lại showbiz, lột xác với hình tượng nàng dâu Ấn quyến rũ

Ngày 12/4, Võ Hạ Trâm chính thức trở lại đường đua Vpop với MV Về Với Em - ca khúc kết hợp giữa hai nền văn hoá Việt - Ấn. Đây cũng chính là sản phẩm "khai pháo" cho dự án The Love Journey (Tạm dịch: Hành trình tình yêu) gồm 3 bài hát mà nữ ca sĩ sẽ phát hành trong năm 2023. Võ Hạ Trâm khẳng định đây chính là dự án âm nhạc "khủng" trong sự nghiệp của cô từ trước đến nay, kể từ sau liveshow This Is Me (2019).

“Love” trong The Love Journey ban đầu xuất phát từ tình yêu của Võ Hạ Trâm dành cho ông xã Vikas, sau đó là lan toả đến gia đình anh ở Ấn Độ. Nữ ca sĩ thực hiện dự án này với mong muốn kết hợp hai nền văn hoá Việt Nam và Ấn Độ, qua đó thể hiện tình yêu mạnh mẽ với quê hương của mình và cả của chồng.

VỀ VỚI EM - VÕ HẠ TRÂM - OFFICIAL MUSIC VIDEO - THE LOVE JOURNEY

Trong suốt quá trình thực hiện dự án tại Ấn Độ, nữ ca sĩ còn cảm nhận được chữ “Love” từ sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân địa phương lẫn thời tiết, “thiên thời - địa lợi - nhân hoà” hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch để ra. Dự án này còn đặc biệt hơn khi có sự hỗ trợ về mặt tài chính từ ông xã Vikas, với mức đầu tư lên đến 5 tỷ đồng.

Phần lời của Về Với Em được nữ ca sĩ thể hiện bằng cả hai thứ tiếng Việt Nam và Ấn Độ, phần lời Ấn được viết bởi chính ông xã Vikas. Ca từ là những lời nguyện thề của cô đến người mình thương, không ngại vượt ngàn dặm xa để có thể cùng ở bên nhau.

Ca từ của "Về Với Em" là những lời nguyện thề của Võ Hạ Trâm đến người mình thương, không ngại vượt ngàn dặm xa để có thể cùng ở bên nhau.

Võ Hạ Trâm thể hiện vũ đạo sôi động, mang màu sắc Ấn Độ trong MV.

Đặc biệt, bài hát lần này có nhịp điệu sôi động nhưng vẫn có không gian để cô nàng ca sĩ kiêm giảng viên Nhạc viện “khoe” giọng khủng, “chơi” với giọng hát của mình; đỉnh điểm “dâu Ấn” đã vừa nhảy vừa belting đến nốt sol cao vút khiến khán giả trầm trồ, thích thú.

Sản phẩm lần này ngoài thể hiện sự nghiêm túc của Võ Hạ Trâm với âm nhạc, còn cho thấy sự thương yêu chiều chuộng hết mình từ ông xã dành cho cô. Không chỉ “tài trợ” 5 tỷ, Vikas còn đồng hành sát sao cùng Trâm trong suốt quá trình thực hiện dự án: từ viết lời cho bài hát; là người quán xuyến mọi công việc ở Ấn như liên hệ ekip, phiên dịch; đến cả các công việc hậu cần hay sẵn sàng trở thành “trợ lý” xách đồ cho vợ…

Ông xã luôn đồng hành sát sao cùng Võ Hạ Trâm trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Đối với Võ Hạ Trâm, The Love Journey là dự án lớn nhất trong sự nghiệp không chỉ vì số tiền đầu tư, mà còn vì tất cả những công sức mà toàn bộ ekip đã cùng mình thực hiện: “Con số 5 tỷ nghe có thể lớn, nhưng chứng kiến những gì mà hơn 200 con người cùng nhau thực hiện trong những ngày ở Ấn Độ, những mồ hôi, công sức của mọi người, những sự hỗ trợ nhiệt tình mà mọi người dành cho mình…

Trâm thấy những điều đó còn lớn lao hơn rất nhiều so với chi phí mà mình đã bỏ ra. Nhìn vào thành quả cuối cùng, Trâm rất hạnh phúc vì có thể cùng mọi người tạo ra những sản phẩm mang giá trị ý nghĩa về tinh thần, góp phần kết nối văn hoá của hai quốc gia bằng âm nhạc và tình yêu. Trâm hy vọng khán giả có thể nhìn thấy sự chỉn chu, nghiêm túc của Võ Hạ Trâm đối với âm nhạc, trong từng sản phẩm.”

Chiều cùng ngày, Võ Hạ Trâm đã tổ chức showcase kiêm họp báo tại TP.HCM, với sự tham dự của nhiều gương mặt đình đám Vbiz. Tại showcase, cô nàng đã trình diễn live ca khúc mới và giao lưu với khách mời cùng giới truyền thông.

Võ Hạ Trâm trình diễn live ca khúc "Về Với Em" trong buổi ra mắt MV.

Võ Hạ Trâm đã đem đến vào màn trình diễn live ấn tượng. Dù nhảy liên tục xuyên suốt bài, nữ ca sĩ vẫn thể hiện xuất sắc thế mạnh vocal của mình, hơn một phút belting ở đoạn cuối bài lên nốt cao mượt mà, đạt tới climax sol.

Nữ ca sĩ đã đưa khách mời tại sự kiện đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng với cô, đây đơn giản chỉ là “cuộc dạo chơi với âm nhạc, là những gì mà Trâm đã rất muốn thử sức từ lâu, là cơ hội để Trâm chứng minh thực lực của mình, không phải chỉ có thể đứng hát một chỗ mà vũ đạo, diễn xuất, đều có thể làm tốt”.

Bên cạnh việc thoả sức với đam mê của bản thân, Võ Hạ Trâm còn muốn truyền cảm hứng cho tất cả những người làm mẹ. Cô không ngại để nguyên những vết rạn của việc mang bầu và sinh con trên bụng, qua đó muốn gửi gắm thông điệp đến các “mẹ bỉm” như mình hãy yêu bản thân hơn và tự hào vì những hy sinh mà người làm mẹ đã và đang trải qua.