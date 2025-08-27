Vợ Duy Mạnh ra thông báo "sống còn" về "tạp hoá 0 đồng" dành cho bà con đi xem A80

Những ngày này, khu vực trung tâm Hà Nội rộn ràng hơn bao giờ hết khi các buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang diễn ra. Giữa không khí tưng bừng ấy, một "điểm sáng" bất ngờ xuất hiện ngay trên tuyến phố Nguyễn Thái Học, khiến nhiều người dân vô cùng thích thú: "tạp hoá 0 đồng" của gia đình trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết - được điều hành bởi hai nàng WAG nổi tiếng Nguyễn Huyền Mi (vợ Văn Quyết) và Nguyễn Quỳnh Anh (vợ Duy Mạnh).

Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Anh vừa đăng tải thông báo quan trọng về hoạt động đặc biệt phát đồ ăn, thức uống cho bà con đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80. Bà xã đội trưởng tuyển Việt Nam viết: "Tạp hoá tự do sập giá 0 đồng mừng Tết Độc lập mở cửa bất kể nắng mưa, hoạt động đến hết ngày 2/9 ạ. Do bà con đến quá đông, tạp hoá xin phép mở cửa từ buổi sáng. Lưu ý nhỏ mong mọi người không quá ồn ào, xả rác bừa bãi để tránh quán bị dẹp ạ".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người khen ngợi nghĩa cử đẹp của vợ chồng Duy Mạnh, vợ chồng Văn Quyết khi biến căn nhà 6 tầng mặt phố của gia đình thành "tạp hoá 0 đồng" phục vụ miễn phí cho bà con đi xem hợp luyện A80. Và không chỉ dừng lại ở 1,2 buổi tổng hợp luyện, tạp hoá nhà Duy Mạnh, Văn Quyết sẽ mở cửa trong cả các ngày sơ duyệt, tổng duyệt và ngày đại lễ 2/9 phục vụ bà con, bất kể mưa nắng.

Gia đình Duy Mạnh thông báo hoạt động "tạp hoá 0 đồng" tới hết dịp lễ 2/9

"Tạp hoá 0 đồng" rực rỡ cờ đỏ sao vàng

Theo ghi nhận, căn nhà 6 tầng của gia đình Duy Mạnh - Quỳnh Anh nằm ngay mặt phố Nguyễn Thái Học đã được trang hoàng rực rỡ. Đây là nơi đại gia đình Duy Mạnh, Văn Quyết sống cùng bố mẹ - cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông và phu nhân Bạch Tuyết. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, nón lá được gắn ngôi sao vàng treo ngay ngắn, cùng với đó là một "sạp báo Độc Lập" nhỏ xinh trước cửa tạo không khí lễ hội tràn ngập.

Trước hiên nhà, một chiếc bàn dài được bày biện gọn gàng với quầy kem miễn phí, những chiếc kem mang biểu tượng 80 năm và lá cờ Việt Nam. Thùng nước suối mát lạnh luôn sẵn sàng để bà con ghé quan giải khát. Bánh mì cũng được chuẩn bị để giải quyết cơn đói khi giữ chỗ chờ xem diễu binh, diễu hành. Tất cả đều được phát miễn phí cho người dân đến xem hợp luyện. Không ít người hào hứng check-in tại tạp hoá nhà Duy Mạnh, vừa dễ thương vừa chan chứa tình cảm.

Quỳnh Anh cho biết, ban đầu quầy chỉ mở cửa vào buổi chiều. Tuy nhiên, do lượng người đến rất đông, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ và người lớn tuổi, cô đã quyết định mở cửa từ buổi sáng để phục vụ bà con tốt hơn.

Hình ảnh người dân dừng chân uống nước, ăn bánh ngay tại "tạp hoá 0 đồng" giữa phố Hà Nội những ngày này trở thành khoảnh khắc đẹp trong mùa lễ lớn. Không chỉ phát đồ miễn phí, Quỳnh Anh còn tinh tế nhắn nhủ mọi người giữ gìn vệ sinh chung, tránh xả rác bừa bãi để "tạp hoá" có thể duy trì hoạt động xuyên suốt đến hết ngày 2/9. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế này càng khiến nhiều người thêm quý mến nàng WAGs nổi tiếng.

Gia đình cầu thủ, tinh thần dân tộc

Không chỉ nổi tiếng là gia đình hạnh phúc của bóng đá Việt Nam, Duy Mạnh - Quỳnh Anh và Văn Quyết - Huyền Mi còn thường xuyên tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Hình ảnh "tạp hoá 0 đồng" dịp đại lễ năm nay thêm một lần nữa khẳng định tình cảm gắn bó, tinh thần sẻ chia của đôi vợ chồng trẻ với xã hội.