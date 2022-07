Vợ Doãn Quốc Đam trong "Đấu trí: Đời thực long đong phận má hồng, nuôi con nhỏ bệnh nặng

Minh Cúc vai Thảo - vợ Doãn Quốc Đam của " Đấu trí "

Minh Cúc là tuyến nhân vật phụ của "Đấu trí". Trong kịch bản phim, Thảo là nhân vật vợ của đại gia Tuấn Nháy, cô sống trong nhung lụa, giàu sang nhưng lại liên tục phải đối diện với việc chồng có nhân tình bên ngoài. Cuộc sống dư giả vật chất nhưng thiếu thốn tình cảm, bị dồn nén về tâm lý khiến Thảo luôn căng thẳng, gay gắt.

Hình ảnh Minh Cúc khi vào vai Thảo - vợ Doãn Quốc Đam trong "Đấu trí".

Chia sẻ với Tri thức trẻ về vai diễn của mình, Minh Cúc cho biết: "Khi được gọi đi làm phim Đấu trí, tôi đã nghĩ chắc chắn mình lại chuẩn bị vào vai tội phạm hoặc ‘chợ búa’, đầu gấu rồi. Nhưng bất ngờ là bên NSX lại nói vai của tôi sẽ giàu có, sang chảnh, quyến rũ nhưng sẽ hơi nặng về tâm lý.

Tôi lập tức nhận lời vì đây là vai diễn khác hoàn toàn với ‘chất’ vai của tôi từ trước đến nay. Lúc tới hiện trường quay, đạo diễn Danh Dũng cũng nói rằng vai diễn này sẽ khiến tôi ‘đa màu sắc’. Quả thực tôi đã rất thích thú với vai diễn này".

Đây được xem là vai diễn đánh dấu sự "lột xác" của Minh Cúc. Trước đó, cô vào vai Xinh bụi bặm đầy tính anh chị giang hồ trong "Về nhà đi con". Nhân vật Xinh là vai diễn trở lại sau 10 năm rời xa màn ảnh nhỏ của diễn viên Minh Cúc. Nhưng sự trở lại này khiến cô vừa vui cũng vừa buồn, vì bị khán giả "đòi giết".

Dù trở lại màn ảnh sau 10 năm với một vai diễn khiến khán giả tức giận nhưng Minh Cúc vẫn cảm thấy vui vì hoàn thành "Xinh" một cách trọn vẹn. Cô nói: "Tôi vui vì đã hoàn thành vai diễn của mình, đã khơi gợi được cảm xúc của khán giả. Điều đó cũng được xem là 1 thành công đối với 1 diễn viên rồi".

Minh Cúc từng vào vai Xinh lẳng lơ phim "Về nhà đi con".

Mới đây nhất Minh Cúc vào vai osin Sâm trong "Hương vị tình thân", đây cũng là một vai diễn nhiều thú vị của nữ diễn viên. Trong lần xuất hiện này, cô nhận được sự yêu mến của khán giả. Còn với "Đấu trí", một vai "lột xác" với tính cách bà chủ, Minh Cúc cho biết đó là một thách thức nhưng cô thấy thú vị và phấn khích thử sức.

Minh Cúc: Phận mẹ đơn thân nuôi con nhỏ bệnh tật

Minh Cúc trên phim mạnh mẽ, có tính cách ngang tàng nhưng ngoài đời số phận cô cực kỳ éo le. Chuyện đau lòng với Minh Cúc nhất là cảnh có con mang bệnh tật. Minh Cúc kể: "6 tháng, đưa con đi chụp cộng hưởng từ, tôi nhận được kết quả: 1 bên não của con bị teo do mấy tiếng đồng hồ ngạt ối, não không được cung cấp đủ oxi".

Cuộc đời Minh Cúc gặp nhiều biến cố đau đớn.

Chuyện buồn không dừng lại ở đó, một bi kịch khác lại đến với nữ diễn viên tuổi Dần. Đó là cô bị buộc phải đối diện với cú sốc trong hôn nhân. Minh Cúc kể: "Điều tồi tệ nhất là khi vừa nhận tin con bị bệnh được ít lâu thì tôi lại phải chứng kiến những chuyện không hay. Vợ chồng rạn nứt, thương chính bản thân mình và con, tôi quyết định ly hôn rồi ôm con về nhà mẹ đẻ. Hằng tuần, tôi vẫn thường xuyên đưa con về nhà nội chơi. Bà nội cháu cũng giúp tôi rất nhiều trong việc chăm sóc cháu khi tôi bận việc hoặc phải đi công tác".

Bị rơi vào hoàn cảnh bi đát ấy nhưng vì thương con nên Minh Cúc phải gạt nước mắt để bước tiếp. Nữ diễn viên lao vào công việc, cô vừa làm diễn viên, vừa kinh doanh, vừa học và làm "thợ" trang điểm. Chính vì vậy, khán giả đã không còn gặp Minh Cúc trên màn ảnh trong suốt nhiều năm qua. Bởi ngoài kiếm tiền, cô còn cho con đi chạy chữa khắp nơi. Đáng tiếc, kết quả chữa trị lại không như Minh Cúc mong muốn, Minh Cúc không dám đánh đổi sức khỏe của con và quyết định ôm con về nhà.

Minh Cúc chia sẻ: "Thay vì dốc toàn bộ tiềm lực kinh tế để theo đuổi cuộc phẫu thuật không có hi vọng đó, tôi quyết định ôm con về. Nếu phẫu thuật không có hi vọng thì việc gì phải đánh đổi cả sức khỏe của con lẫn hi vọng của bản thân và cả tiền bạc nữa".

Nhưng cô vẫn lạc quan bước qua và cùng con gái tận hưởng cuộc sống hiện tại.

Kể từ đó, cô học cách đối mặt và không giấu bệnh của con. Đi diễn hay đi chơi, Minh Cúc vẫn dẫn con đi theo và cô cho con đi học lớp dành cho trẻ em bị bại não. Hiện tại, nữ diễn viên sống an yên bên con gái. Tinh thần của 2 mẹ con cũng lạc quan hơn rất nhiều.