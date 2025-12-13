Vô địch thế giới nhưng hụt vàng SEA Games: 7 giây cuối nghiệt ngã và cú đấm khiến võ sĩ Việt Nam bật khóc

Đó là câu chuyện diễn ra tại trận chung kết hạng dưới 55kg kumite (đối kháng) môn karate SEA Games 33 vào chiều 12/12. Nguyễn Thị Diệu Ly, một trong những nữ võ sĩ xuất sắc nhất của Việt Nam, gánh trên mình trọng trách mang về HCV.

Diệu Ly bật khóc sau khi thua cay đắng ở 7 giây cuối.

Đây là điều dễ hiểu bởi từ các giải trẻ thế giới, châu Á cho tới khu vực, võ sĩ sinh năm 2005 đều cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

Dấu mốc lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Diệu Ly đến vào năm 2022, khi cô giành HCV Giải vô địch karate trẻ thế giới ở nội dung kumite nữ hạng dưới 53kg. Thành tích này được xem là bước ngoặt, đưa tên tuổi Diệu Ly vươn tầm quốc tế và trở thành một trong những võ sĩ trẻ hiếm hoi của Việt Nam từng bước lên đỉnh thế giới ở nội dung đối kháng.

Tiếp đà thăng tiến, năm 2025, Diệu Ly tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở đấu trường châu lục khi giành HCV kumite nữ hạng dưới 55 kg tại Giải vô địch karate trẻ châu Á. Trước đó, tại Giải vô địch karate Đông Nam Á 2024, cô cũng đã đứng trên bục cao nhất ở cùng hạng cân, cho thấy sự ổn định và vị thế hàng đầu trong khu vực.

Tại SEA Games 33, Diệu Ly lần đầu bước ra sân chơi Đại hội thể thao Đông Nam Á với vai trò trụ cột của karate Việt Nam. Ở nội dung kumite nữ dưới 55 kg, cô có hành trình thi đấu thuyết phục. Tại tứ kết, Diệu Ly áp đảo hoàn toàn võ sĩ Indonesia và giành chiến thắng 7-1. Sang bán kết, cô tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi đánh bại võ sĩ Malaysia với tỷ số 6-0, qua đó tiến thẳng vào trận chung kết.

Diệu Ly (giáp đỏ) dẫn trước Marissa Hafezan (Singapore) trong 2/3 thời gian thi đấu.

Đến trận chung kết kumite nữ hạng dưới 55 kg, Nguyễn Thị Diệu Ly là người nhập cuộc tốt hơn khi ghi điểm trước, vươn lên dẫn 1-0. Tuy nhiên, khi trận đấu còn 1 phút (mỗi trận 3 phút), Marissa Hafezan có đòn đá ghi 3 điểm.

Không bỏ cuộc, Diệu Ly điều chỉnh lối đánh, tận dụng tốt các tình huống phản công để ghi thêm 2 điểm, cân bằng tỷ số 3-3. Đáng tiếc, khi trận đấu còn 7 giây, võ sĩ Việt Nam dính 1 đòn đấm và để đối phương ghi 1 điểm. Nỗ lực tấn công sau đó không giúp Diệu Ly gỡ hòa thành công, mà còn để cho Marissa Hafezan có thêm 1 điểm nữa, qua đó giành thắng lợi 5-3 chung cuộc.

Marissa Hafezan vùng lên mạnh mẽ ở nửa cuối trận đấu.

Qua đó giành thắng lợi 5-3 chung cuộc trước Diệu Ly.

Ngay khi hiệu lệnh hết giờ vang lên, Marissa Hafezan vỡ òa khi giải “cơn khát vàng” SEA Games sau 32 năm cho tuyển karate Singapore.

Marissa Hafezan sinh năm 2006, hiện sinh sống và tập luyện tại Pháp. Trước SEA Games 33, cô từng trải qua chấn thương vai nghiêm trọng nhưng đã kịp bình phục để thi đấu. Trên hành trình tới HCV, Marissa lần lượt thắng võ sĩ Philippines 7-0, võ sĩ Lào 8-0 trước khi vượt qua Diệu Ly ở chung kết.

Còn với võ sĩ của Việt Nam, việc hụt tấm HCV SEA Games khiến cô không kìm được cảm xúc. Ngay trên sàn đấu, Diệu Ly bật khóc. Thất bại khi trận đấu chỉ còn 7 giây khiến mọi thứ càng trở nên nghiệt ngã.

Cảm xúc trái ngược của Diệu Ly và Marissa sau trận chung kết.

Dù chưa thể chạm tay vào HCV SEA Games, Nguyễn Thị Diệu Ly vẫn được đánh giá rất cao. Với bảng thành tích gồm HCV thế giới trẻ, HCV châu Á, HCV Đông Nam Á và HCB SEA Games, cô đang là gương mặt sáng giá nhất của karate Việt Nam ở hạng cân dưới 55 kg.

Ở độ tuổi còn rất trẻ, Diệu Ly được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, hướng tới các mục tiêu lớn hơn như Asian Games và Giải vô địch thế giới cấp độ senior trong những năm tới.