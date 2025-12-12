Độc lạ SEA Games: Võ sĩ Campuchia không đánh trận nào vẫn vào chung kết, Thái Lan ẵm luôn HCV

Câu chuyện trên diễn tại hạng cân 62-67kg nữ môn taekwondo vào chiều qua (11/12). Theo đó, võ sĩ Thái Lan Chareewan Piyachutrutai đã giành được HCV mà không phải tốn một giọt mồ hôi nào tại chung kết.

Nguyên nhân là bởi nội dung này chỉ có 3 võ sĩ tham dự, đến từ các đoàn Thái Lan, Myanmar và Campuchia. Khi bốc thăm, võ sĩ Vann Borey được vào thẳng chung kết, trong khi hai đối thủ còn lại phải đọ sức tại bán kết.

Kết quả, Chareewan Piyachutrutai đã không gặp nhiều khó khăn để hạ Key Thwe Mon Lin 2-0, qua đó giành quyền vào chung kết. Tại đây, do đoàn Campuchia bất ngờ rút toàn bộ VĐV khỏi SEA Games 33 nên Vann Borey không thể có mặt, dẫn để việc võ sĩ Thái Lan được trao luôn huy chương vàng.

Bảng điện tử thông báo hai võ sĩ Thái Lan và Campuchia góp mặt ở trận chung kết hạng 62-67kg nữ.

Nhưng do võ sĩ Campuchia đã rút lui nên võ sĩ Thái Lan được trao luôn HCV.

Nội dung của Chareewan Piyachutrutai tham dự chỉ có 3 VĐV, sau rút xuống còn 2 người.

Tại SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan quy định họ được đăng ký ở tất cả các nội dung đối kháng, trong khi các nước khác chỉ được góp mặt dự 5/7 nội dung ở mỗi hạng cân nam, nữ (tổng cộng 10 trong số 14 hạng cân đối kháng). Điều này dẫn đến việc hạng 62-67kg nữ có đúng 3 cái tên góp mặt, trong khi có hạng cân khác phải thi đấu cả vòng tứ kết.

Theo quy định, mỗi nội dung chỉ cần tối thiểu 3 nước tham dự là có thể tổ chức. Tuy nhiên do quyết định rút lui của đoàn Campuchia đến đầy bất ngờ nên cuối cùng các nội dung 62-67kg nữ vẫn điễn ra như kế hoạch ban đầu, dù chỉ còn 2 quốc gia tham dự là Thái Lan và Myanmar.

Cuối cùng, võ sĩ Thái Lan giành huy chương vàng mà không tốn giọt mồ hôi nào ở chung kết.