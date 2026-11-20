Lúc ấy, tôi mới hiểu vợ không hề bốc đồng như mình nghĩ. Cô ấy đã chuẩn bị cho cuộc ly hôn này từ khá lâu, còn tôi lại tưởng mình đang ở thế chủ động.

Tôi và vợ kết hôn được 12 năm, có một con trai 10 tuổi. Trong mắt mọi người, chúng tôi là gia đình khá giả, có nhà riêng, ô tô và công việc ổn định. Tuy nhiên, khoảng hai năm gần đây, vợ chồng thường xuyên bất đồng chuyện tiền bạc. Tôi làm kinh doanh, thu nhập tốt hơn nên cho rằng mình có quyền quyết định những khoản đầu tư lớn. Vợ tôi làm văn phòng, lương không cao nhưng luôn muốn kiểm soát chi tiêu trong nhà.

Sau nhiều lần cãi vã, cô ấy bất ngờ đề nghị ly hôn. Điều khiến tôi ngạc nhiên là vợ không đòi chia tiền tiết kiệm, không yêu cầu lấy ô tô hay bất cứ tài sản nào khác. Cô ấy chỉ xin giữ căn nhà ba tầng chúng tôi đang ở và nói sẽ tự nuôi con.

Tôi gần như đồng ý ngay lập tức. Căn nhà hiện được định giá khoảng 5 tỷ đồng, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có lợi vì ngoài căn nhà, tôi còn một khoản tiền tiết kiệm và phần vốn góp trong công ty. Tôi cũng cho rằng vợ không hiểu nhiều về kinh doanh nên việc cô ấy chỉ chọn căn nhà là quyết định có lợi cho tôi.

Tuy nhiên, khi mang phương án phân chia tài sản đến hỏi luật sư, tôi được khuyên chưa nên ký bất cứ giấy tờ nào. Luật sư hỏi tôi căn nhà mua khi nào, tiền mua từ đâu và hiện có đang thế chấp ngân hàng hay không.

Hóa ra, căn nhà được mua sau khi kết hôn. Dù giấy chứng nhận chỉ đứng tên tôi, tiền mua nhà là từ khoản tích lũy chung và một phần tiền vợ tôi bán mảnh đất được bố mẹ cho trước khi cưới. Đáng nói hơn, căn nhà hiện vẫn đang thế chấp ngân hàng, khoản vay còn gần 1,8 tỷ đồng.

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Luật sư phân tích rằng nếu vợ chồng tôi thỏa thuận để cô ấy nhận toàn bộ căn nhà thì phải làm rõ cả nghĩa vụ trả nợ. Nếu tôi chỉ giao nhà mà không giải quyết khoản vay, hai bên có thể tiếp tục vướng mắc về trách nhiệm tài chính. Ngoài ra, việc vợ không yêu cầu chia các tài sản khác không đồng nghĩa cô ấy từ bỏ quyền lợi đối với những tài sản hình thành trong hôn nhân nếu không có thỏa thuận rõ ràng.

Tôi bắt đầu thấy bất an và quyết định hỏi vợ tại sao chỉ chọn căn nhà. Cô ấy không né tránh mà bình thản nói rằng đã tìm hiểu giá nhà, tính toán khoản nợ còn lại và cả chi phí nuôi con. Cô muốn có một nơi ở ổn định cho con, không muốn tiếp tục phụ thuộc vào thu nhập hay quyết định kinh doanh của tôi.

Tôi hỏi liệu cô ấy có biết mình đang nhận một căn nhà còn nợ ngân hàng hay không. Vợ đáp rằng cô đã tính cả rồi. Cô không cần lấy thêm tiền tiết kiệm hay tranh giành công việc kinh doanh của tôi, nhưng muốn tôi chịu trách nhiệm thanh toán phần nghĩa vụ mà hai vợ chồng cùng thống nhất.

Lúc ấy, tôi mới hiểu vợ không hề bốc đồng như mình nghĩ. Cô ấy đã chuẩn bị cho cuộc ly hôn này từ khá lâu, còn tôi lại tưởng mình đang ở thế chủ động.

Điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là việc vợ tính toán tài sản, mà là cảm giác cô ấy đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ trong khi tôi vẫn nghĩ cuộc hôn nhân này chưa đến mức phải kết thúc.

Tôi không biết đó là sự thực tế cần thiết của một người phụ nữ muốn bảo vệ con, hay là cách cô ấy đã tính toán để có được phần tài sản có lợi nhất. Nếu là mọi người, mọi người có cho rằng người vợ này khôn ngoan hay quá thực dụng khi đưa ra yêu cầu như vậy?