Vờ đặt tour du lịch và làm sổ đỏ để lừa đảo, hai vợ chồng vào vòng lao lý

Không dừng lại ở đó, Vương còn cùng vợ là Nông Thị Tuyết (SN 1986, cũng trú tại địa chỉ trên) sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng, đến ngày 10/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vương về 2 hành vi lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đối tượng Tuyết về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của một số trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tố cáo hành vi phạm tội của Vương. Một trong số đó là Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải.

Theo đơn trình báo của nhà trường thì ngày 20/2, Vương cùng vợ là Tuyết đến Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, ký hợp đồng du lịch số 1 với bà Phạm Thị Dung là hiệu trưởng.

Theo hợp đồng, Vương có trách nhiệm tổ chức tour du lịch Yên Bái - Sài Gòn - Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt - Yên Bái trong thời gian từ ngày 12/6/2019 đến ngày 20/6/2019 cho đoàn gồm 40 người, với giá trị hợp đồng là 531 triệu đồng.

Sau khi ký kết hợp đồng, Vương đã nhiều lần yêu cầu nhà trường chuyển tiền cho Vương để đặt cọc vé bay và các dịch vụ với tổng số tiền là 464 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Hải Vương.

Ngày 11/6/2019, Vương thuê xe ô tô của nhà xe Thảo Nguyên ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái chở đoàn đi từ Mù Cang Chải về Sân bay Nội Bài với số tiền là 8 triệu đồng.

Thế nhưng sau đó, đối tượng đã bỏ mặc đoàn du lịch của Trường Dế Xu Phình tại sân bay nên đoàn phải hủy bỏ chuyến du lịch, tự lo chi phí ăn, ở, di chuyển từ Hà Nội về Mù Cang Chải hết với tổng số tiền hơn 21 triệu đồng.



Cùng thời điểm này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái nhận được đơn trình báo của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Vào ngày 19/4/2020, Vương cùng Tuyết đến Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Quân, huyện Trấn Yên (Yên Bái), ký hợp đồng du lịch số 14 với bà Phạm Thị Hiền là Hiệu trưởng.

Theo hợp đồng, Vương có trách nhiệm tổ chức tour du lịch Yên Bái - Sài Gòn - Cần Thơ - Phú Quốc - Yên Bái, thời gian từ ngày 10 đến ngày 14/6/2019, cho đoàn khách gồm 16 người với giá trị hợp đồng là 121 triệu đồng.

Sau khi ký hợp đồng, phía đoàn du lịch đã chuyển cho Vương tổng số tiền là 101 triệu đồng theo thỏa thuận.

Ngày 10/6/2019, Vương thuê xe ôtô chở đoàn về sân bay Nội Bài, tại đây Vương đón đoàn rồi cùng đoàn di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay.

Khi đến thành phố Hồ Chí Minh, Vương đón vợ và con gái của Vương cùng đi tham quan du lịch với đoàn tại các địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Phú Quốc từ ngày 10/6/2019 đến ngày 13/6/2019.

Đến sáng ngày 14/6/2019 khi đoàn du lịch đang chơi tại Phú Quốc, Vương đã. Do bị Vương bỏ đoàn giữa chừng nên đoàn du lịch của Trường Minh Quân phải tự lo chi phí vé máy bay và thuê xe từ Hà Nội về Yên Bái hết tông cộng số tiền là 41.738.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an huyện Mù Cang Chải, Công an huyện Trấn Yên và các đơn vị liên quan đã vào cuộc điều tra. Cùng với việc ghi lời khai của người bị hại đã tiến hành bắt giữ Vương.

Quá trình đấu tranh, Vương trình bày, ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch, Vương còn đầu tư kinh doanh nhà hàng ăn uống và công viên hoa. Nhưng do không có vốn nên Vương phải vay lãi ngoài để kinh doanh.

Đến đầu năm 2018, do việc kinh doanh thua lỗ nhiều không có tiền để trả nợ nên khi có được tiền từ các hợp đồng du lịch, Vương đã sử dụng tiền này vào việc trả các khoản nợ khác.

Ngày 14/6/2019, khi đang thực hiện các hợp đồng, do hết tiền nên Vương đã bỏ trốn để trốn tránh việc thực hiện hết các hợp đồng du lịch đã ký. Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định với thủ đoạn như trên, đối tượng đã ký 4 hợp đồng, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bài còn làm rõ hành vi “Làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại tổ 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái vào tháng 9/2018 và tháng 2/2019 của Vương: khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tổ 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái ngày 21/9/2018 do Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái đang thụ lý giải quyết; đồng thời khởi tố Mai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định: Năm 2018, Vương cùng anh Nguyễn Ngọc Mai (trú tại tổ 4, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), mở Văn phòng du lịch tại thị trấn Yên Thế. Quá trình làm ăn, Vương đã vay của anh Mai 200 triệu đồng, trong đó có 100 triệu đồng là do anh Mai vay của vợ, chồng Nguyễn Thị Sơn - Phạm Hồng Thắng (ở huyện Lục Yên) để cho Vương vay.

Đến thời hạn trả nợ do không có tiền nên Vương đã lấy ý định phạm tội. Đối tượng lấy bản scan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của anh Cao Hải Kiên (địa chỉ tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái) và làm giả thành GCNQSDĐ số CG 681898, mang tên Nguyễn Hải Vương và Nông Thị Tuyết rồi đưa cho anh Mai để làm tin và hẹn trả nợ sau.

Đến tháng 11/2018, do vẫn không có tiền trả nợ nên Vương đã bảo anh Mai tìm chỗ thế chấp GCNQSDĐ mà trước đó Vương đưa để lấy tiền trả nợ.

Do anh Mai không biết GCNQSDĐ Vương đưa là giả nên khi Vương nói vậy anh Mai đã nhờ chị Sơn tìm chỗ thế chấp GCNQSDĐ của Vương để lấy tiền. Chị Sơn đã liên hệ với anh Vũ Minh Điệp và được anh Điệp đồng ý cho thế chấp.

Ngày 28/1/2018, anh Mai cùng chị Sơn, anh Thắng đến gặp Vương và Nông Thị Tuyết, tại nhà hàng “Phố Xưa” của Vương ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái để cùng đi đến gặp Điệp thế chấp vay tiền. Tại nhà anh Điệp, Vương đã đưa cho anh Điệp GCNQSDĐ nêu trên và 1 giấy chứng minh nhân dân của Nông Thị Tuyết để thế chấp vay số tiền 200 triệu đồng.

Sau khi xem các giấy tờ trên, anh Điệp yêu cầu vợ chồng Vương dẫn đi xem thực tế lô đất ghi trong GCNQSDĐ, Vương đã dẫn anh Điệp đến lô đất của anh Cao Hải Kiên tại phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái để cho anh Điệp xem.

Khi anh Vương và anh Điệp quay về, anh Điệp yêu cầu Vương viết một giấy vay tiền theo mẫu soạn thảo, cả hai vợ chồng Vương và Tuyết cùng ký tên vào mục người cho vay. Anh Điệp đã giao cho Vương 200 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Sau khi lấy được tiền, cả 5 người trên cùng quay về nhà hàng “Phố Xưa” của Vương. Tại đây, Tuyết trả cho anh Mai 150 triệu đồng và nợ lại 50 triệu đồng. Anh Mai đã trả luôn cho vợ chồng chị Sơn 100 triệu đồng. Số tiền còn lại Vương đã sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Tại bản kết luận giám định số 219/KLGĐ ngày 28/8/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Yên Bái kết luận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 681898 mang tên Nguyễn Hải Vương và Nông Thị Tuyết gửi giám định là giả. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, làm rõ.