Đập bị vỡ khoảng đầu giờ chiều nay 7-10, vị trí gần cửa xả, ban đầu vỡ nhỏ, sau đó mở rộng. Nước từ đập tràn xuống hạ du, khiến nước suối lên nhanh, đe dọa các khu dân cư dọc ven suối.



Hình ảnh vỡ đập thủy điện

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin, báo cáo ban đầu của Sở NN-MT Lạng Sơn cho hay sự cố đập đã được báo cáo từ sáng nay 7-10, theo đó, chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán dân.

Vị trí đập thủy điện Bắc Khê 1. Ảnh: Google Maps

Thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) có tổng công suất lắp máy là 2,4 MW. Công trình này được thực hiện bởi Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, Lạng Sơn mưa lớn. Từ 19 giờ ngày 5-10 đến 19 giờ ngày 6-10, lượng mưa ở Mẫu Sơn 205 mm; từ 19 giờ hôm qua đến 7 giờ hôm nay ở Quyết Thắng 195 mm. Nước đổ về thủy điện đẩy mực nước dâng cao, gây áp lực cho bờ đập.



