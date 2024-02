Vô Danh Thần Tăng đấu với Độc Cô Cầu Bại, ai thắng: Chỉ Dương Quá biết câu trả lời

Trong Thiên long bát bộ, Vô Danh Thần Tăng chính là người có võ công siêu phàm nhất. Trên Sohu, nhiều người còn thừa nhận ông là nhân vật lợi hại nhất trong tất cả các bộ truyện Kim Dung. Cũng giống như Vô Danh Thần Tăng, Độc Cô Cầu Bại là nhân vật huyền thoại dù không trực tiếp xuất hiện nhưng vẫn được nhắc tới như là một cao thủ có võ công cao nhất trong các cao thủ, là thiên hạ vô địch. Nếu hai người này tỉ thí thì ai sẽ là người chiến thắng?



Vô Danh Thần Tăng – Bậc thầy phòng thủ

Chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn ngắn, Vô Danh Thần Tăng làm được những điều tưởng chừng như cả thiên hạ không ai làm nổi. Một chưởng đã hạ gục Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn (những nhân vật võ công cao cường nhất Thiên long bát bộ cho đến thời điểm đó) đủ thấy võ công của lão tăng này cao thâm tới mức nào. Một chưởng khác là khi vị lão tăng dùng một tay đỡ đòn Hàng long thập bát chưởng của Kiều Phong mà chỉ lui vài bước.

Chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn ngắn, Vô Danh Thần Tăng làm được những điều tưởng chừng như cả thiên hạ không ai làm nổi. (Ảnh: Sohu)

Phòng thủ của Vô Danh Thần Tăng được coi là bậc thầy được miêu tả trong phân đoạn khi Cưu Ma Trí đánh lén ông. Lúc đó, Cưu Ma Trí giấu hai tay trong áo, ngầm vận Vô tướng kiếp chỉ, thần không hay, quỉ không biết nhắm ngay nhà sư búng ra. Ngờ đâu chỉ lực chỉ đến cách nhà sư chừng ba thước liền đụng phải một bức tường mềm nhũn, nhưng cũng hết sức cứng rắn chặn lại, chỉ lực liền tan biến không còn dấu vết gì, nhưng cũng không bật ngược lại.

Lúc Kiều Phong và Mộ Dung Phục đấu với nhau tại Thiếu Lâm Tự, họ đã tình cờ gặp Vô Danh Thần Tăng, người được đánh giá là có võ công siêu phàm nhất. Thần tăng chỉ cần sáp đã lập tức tạo nên 1 bức tường lực đạo giữa 2 người khiến cho 2 tuyệt kỹ Hàng long thập bát chưởng và Đẩu chuyển tinh di đang đánh tới tấp vừa chạm phải đã không còn tung tích gì.

Khi bị tấn công, Vô Danh Thần Tăng có thể dễ dàng tạo một bức tường khí chặn địch thủ. (Ảnh: Sohu)

Từ hai tình huống này, có thể thấy bức tường khí của Vô Danh Thần Tăng sẽ được kích hoạt khi gặp nguy hiểm. Khi đối phương có ý định tấn công, vị lão tăng lập tức phản ứng lại, cho dù là loại đòn tấn công nào, ông cũng đỡ được. Từ đó, có thể thấy rằng năng lực phòng thủ của Vô Danh Thần Tăng rất mạnh.

Đòn tấn công của Độc Cô Cầu Bại

Không giống như Vô Danh Thần Tăng, võ công của Độc Cô Cầu Bại lại ở một thái cực khác. Nếu như lão tăng đã đạt tới đỉnh cao của sự phòng ngự thì Độc Cô Cầu Bại lại vô địch thiên hạ ở khả năng tấn công.

Võ công của Độc Cô Cầu Bại vô địch thiên hạ ở khả năng tấn công. (Ảnh: Sohu)

Theo lời của Phong Thanh Dương trong Tiếu ngạo giang hồ thì Độc Cô Cầu Bại là một người thông minh tuyệt đỉnh, là người đã sáng tạo ra Độc cô cửu kiếm, và nhờ kiếm pháp vô địch thiên hạ này, Độc Cô Cầu Bại cũng không có địch thủ. Thời gian đầu ông ta luôn mong chờ một người có thể đánh bại ông ấy, nhưng sau đó mong muốn của Độc Cô Cầu Bại giản dị hơn, đó là tìm ra người có thể khiến ông quay kiếm về phòng thủ. Về già ông chỉ ước có người đỡ được 10 chiêu kiếm, nhưng thủy chung đến cuối đời vẫn không ai có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện.

Độc cô cửu kiếm được coi là triết lý đặc sắc của Đạo gia đề cao việc sử dụng kiếm thuật một cách linh hoạt, người luyện kiếm pháp này sẽ trở thành một cao thủ kiếm khách, có thể phá giải hết tất cả võ học trong thiên hạ. Luyện đến cảnh giới cuối cùng có thể dùng bất cứ thứ gì làm kiếm, đạt tới cảnh giới "vô chiêu thắng hữu chiêu".

Độc Cô Cầu Bại là một người thông minh tuyệt đỉnh, là người đã sáng tạo ra Độc cô cửu kiếm. (Ảnh: Sohu)

Môn kiếm pháp này có 9 chiêu thức chính: Tổng quát thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá chưởng thức, phá thương thức, phá tiên thức, phá sách thức, phá tiễn thức, phá khí thức.

Đúng như tên gọi, mỗi thức của Độc Cô Cửu Kiếm chính là khắc tinh của một loại binh khí, chưởng pháp cũng như ám khí. Chỉ 9 chiêu thức, nhưng Độc Cô Cửu Kiếm đã bao trùm lên toàn bộ võ học.

Nếu Vô Danh Thần Tăng và Độc Cô Cầu Bại đấu với nhau thì kết quả sẽ ra sao? Trên thực tế, Dương Quá đã đưa ra câu trả lời qua sự sáng tạo của nhân vật này. Dương Quá học được cách luyện công của Độc Cô Cầu Bại và tự sáng tạo ra loại võ công kỳ lạ có tên là Ám nhiên tiêu hồn chưởng.

Dương Quá học được cách luyện công của Độc Cô Cầu Bại và tự sáng tạo ra loại võ công kỳ lạ có tên là Ám nhiên tiêu hồn chưởng. (Ảnh: Sohu)

Theo quan điểm của Kim Dung, cao thủ nào sáng tạo được môn võ công mới là người đạt tới cảnh giới của võ học, đó mới gọi là võ thuật đỉnh cao. Chính vì Dương Quá đã ngộ được chân lý của võ học nên mới có sự tiến triển thần tốc về thực lực như vậy.

Trong khi đó, Vô Danh Thần Tăng dù mạnh mẽ đến đâu nhưng ông vẫn chỉ là người luyện tập võ công của Thiếu Lâm tự chứ chưa hề sáng tạo ra môn võ c ủa riêng mình. Do đó, Độc Cô Cầu Bại sử dụng chiêu thức do đích thân ông nghĩ ra nếu xét theo tiêu chuẩn của Kim Dung sẽ có thực lực mạnh hơn hẳn Vô Danh Thần Tăng. Nếu 2 nhân vật này đối đầu thì Độc Cô Cầu Bại sẽ giành chiến thắng.

*Bài viết tổng hợp dựa trên các ý kiến chia sẻ quan điểm về những tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung từ trang tin Sina, Sohu.