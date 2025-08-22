Vợ đại úy cảnh sát cơ động bị tông trọng thương: Gia đình không kêu gọi ủng hộ vật chất

Liên quan đến vụ việc 2 thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao vào đường cấm, tông trọng thương chiến sĩ cảnh sát cơ động xảy ra tối 21/8 gây bức xúc dư luận, nạn nhân là đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.Hà Nội).

Trao đổi với báo Dân trí, chị Trịnh Thị Loan (vợ đại úy Lê Đình Công) cho biết chị nhận tin chồng gặp nạn lúc 20 giờ 30 phút ngày 21/8. Hiện anh Công đã qua cơn nguy kịch, được các bác sĩ theo dõi và gia đình ở bên chăm sóc tích cực.

Chị Loan gửi lời cảm ơn đến những người đã hỏi thăm, động viên anh Công và gia đình. Chị vô cùng xúc động, trân trọng tình cảm của mọi người dành cho gia đình lúc này.

Tuy nhiên, vợ đại úy Công cũng cho biết hiện có nhiều đối tượng xấu dùng tài khoản ảo tung tin sai sự thật, giả danh kêu gọi ủng hộ vật chất cho chồng chị. Người phụ nữ khẳng định gia đình không kêu gọi quyên góp hay ủng hộ những gì liên quan đến vật chất mà chỉ đón nhận tình cảm từ mọi người.

Đại úy Lê Đình Công bị 2 đối tượng đi xe máy tông trọng thương.

Về danh tính 2 đối tượng tông anh Công trọng thương, đó là Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, ở thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, ở thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội). Vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 21/8, Nam điều khiển xe máy, chở theo Quân di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm, hướng về đường Âu Cơ. Tại thời điểm này, các lực lượng Công an TP.Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổ công tác của Công an TP.Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, 2 đối tượng này tiếp tục cho xe di chuyển, đâm thẳng vào đại úy Lê Đình Công. Cú tông khiến đồng chí Công và 2 đối tượng ngã ra đường. Tổ công tác sau đó đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa đồng chí Công cùng 2 đối tượng này đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Sau vụ việc, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đã vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên đồng chí Lê Đình Công và gia đình. Bước đầu xác định, đồng chí Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xử lý các đối tượng.

Chiếc xe máy do 2 đối tượng điều khiển.

Trước đó vào tối 21/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 đối tượng trên phóng xe máy với tốc độ cao đi vào đường cấm. Lực lượng làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe song 2 đối tượng này không chấp hành và tông mạnh vào đồng chí Lê Đình Công.

Hành vi của 2 đối tượng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, bức xúc, mong cơ quan chức năng nghiêm trị 2 đối tượng coi thường pháp luật. Đồng thời, mọi người cũng gửi lời chúc đến đồng chí Lê Đình Công, mong anh sớm bình phục.