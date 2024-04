Vợ chồng Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo đã ký quyết định ly thân vào ngày 2/8/2023, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm. Ảnh: People

Trong cuốn sách mới nhất của mình, được viết trước khi chấm dứt cuộc hôn nhân 18 năm, bà Sophie Trudeau, 48 tuổi, đã chia sẻ về cuộc chiến của bà với chứng rối loạn ăn uống cùng những chuyện cá nhân trong cuộc hôn nhân "không hoàn hảo" với Thủ tướng Justin Trudeau.

Nói về cuộc chia tay ông Trudeau, bà Sophie nói với tờ The Times: "Chúng tôi không cần phải kịch tính hóa, kết thúc đột ngột, phá vỡ các mối quan hệ để cơ cấu lại cuộc sống và tâm trí của mình”.

'Và có điều gì đó đã thay đổi, vâng, có điều gì đó đã đổ vỡ”, bà nói thêm nhưng khẳng định bà và ông Trudeau vẫn thân thiết như một gia đình dù đã chia tay.

Bà Sophie từ chối bình luận về mối quan hệ của mình với bác sĩ phẫu thuật nhi khoa Ottawa, được cho là người mà bà đã có tình cảm trước khi công bố chia tay.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm với Thủ tướng Canada vào tháng 8/2023, bà Sophie, 48 tuổi, đang cuốn vào một lịch trình bận rộn bao gồm việc quảng bá sách mới của mình, tổ chức các buổi tập yoga và tiếp tục vận động cho sức khỏe tinh thần.

Bà Sophie hiện sống không xa chồng cũ và chăm sóc ba đứa con nhỏ của họ, gồm Xavier, 16 tuổi, Ella-Grace, 15 tuổi và Hadrien, 10 tuổi.

'Chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau: chúng tôi yêu thương nhau, chúng tôi dành thời gian cho nhau. Điều đó diễn ra tự nhiên, bạn biết đấy, bọn trẻ vẫn ngủ cùng nhau, như vậy là ổn”, bà cho biết.

Gia đình Trudeau khi còn êm ấm, với hai con trai, một con gái. Ảnh: Daily Mail

Các thông tin cho rằng vào thời điểm quyết định chia tay của gia đình Trudeau được công bố với thế giới, bà Sophie đã bắt đầu mối quan hệ với bác sĩ phẫu thuật nhi khoa, làm việc tại Ottawa, Tiến sĩ Marcos Bettolli.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn mới nhất, bà không đề cập đến tin đồn mà nói thêm rằng giữa bà và chồng cũ Trudeau không có bí mật gì cả.

'Bạn biết đấy, ở một khía cạnh nào đó, điều đó khiến một số người cảm thấy nhàm chán vì chúng tôi luôn thành thật với nhau. Chúng tôi không giữ bí mật. Đó không phải là động cơ mà chúng tôi có”.

'Và hãy để tôi thành thật mà nói: ở một khía cạnh nào đó, tôi rất tự hào về cách chúng tôi – chứ không phải cách thế giới nghĩ về chúng tôi – cách chúng tôi ứng xử với điều này. Khi chúng tôi ở bên nhau và nhìn vào nhau, đó mới là điều quan trọng.”

'Mặc dù chúng tôi không còn là một cặp nhưng tôi biết khiếu hài hước chung của chúng tôi sẽ luôn giúp chúng tôi vượt qua giông bão”, bà Sophie lạc quan nói.

Bà cũng không ngần ngại chia sẻ về một số trải nghiệm cá nhân sâu sắc trong cuốn sách mới “Closer Together: Knowing Ourselves Loving Each Other” (Tam dịch “Lại gần nhau hơn: Biết rằng chúng ta yêu nhau”) - cuốn sách mang đến cho độc giả một góc nhìn ít thấy về cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm của bà với ông Trudeau.

Trong cuộc trò chuyện với tờ Times, được khảo sát về một loạt câu hỏi, bà đã đánh dấu vào ô nói rằng bà “thường lo lắng” rằng bạn đời sẽ ngừng yêu mình và “sợ” người bạn đời bắt đầu quan tâm đến người khác.

Bà Sophie tiết lộ một số thông tin từ cuốn hồi ký mới ra mắt, xoay quanh cuộc hôn nhân 18 năm với Thủ tướng Trudeau. Ảnh: Wireimages

Bà cũng thừa nhận sẽ "rất nhanh chóng gắn bó với một người bạn đời lãng mạn" và bày tỏ mong muốn người bạn đời của mình thể hiện "một chút ghen tị" sau khi chia tay.

Bà cho biết hai vợ chồng cũ cam kết sẽ 'vẫn là một gia đình thân thiết với tình yêu và sự tôn trọng sâu sắc dành cho nhau cũng như mọi thứ họ đã xây dựng' trong tuyên bố thông báo chia tay.

"Trước hết, không có cuộc sống nào là hoàn hảo. Mọi người có thể có đánh giá về cuộc sống của một người, và chúng tôi phải rất cẩn thận về cách chúng tôi nghĩ rằng mình biết về đánh giá của công chúng”, bà nói và lưu ý: “Tôi không coi mình là người của công chúng, chỉ là cuộc sống của tôi có một khía cạnh nào đó của công chúng. Nhưng tôi không nuôi dạy con mình dưới ánh đèn sân khấu”.

“Chúng tôi đến công viên, tôi mặc đồ thể thao, chúng tôi chạy và lăn lộn trên cỏ. Đó là cuộc sống của tôi. Và còn có một phần nhỏ khác khá độc đáo".

Bà Sophie cho biết hiện bà sống một cuộc sống khá bình thường ở Ottawa, tập trung vào yoga, trị liệu, thiền định và chăm sóc 3 người con.

Một trong những niềm đam mê của bà Sophie bây giờ là luyện tập yoga. Ảnh: Instagram

Khi còn là đệ nhất phu nhân Canada, Sophie đã có một số cuộc gặp gỡ đáng nhớ với các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả những người 'có khiếu hài hước”. Nói về cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, bà Sophie kể: “Bà ấy thật hài hước. Bà ấy có khiếu hài hước tuyệt vời và cũng có những giá trị rất sâu sắc mà tôi tôn trọng.”

Nhưng khi được hỏi về mối quan hệ với Meghan, Nữ công tước xứ Sussex, bà lại rất dè dặt và nói: 'Tôi biết cô ấy nhưng chúng tôi chưa có nhiều thời gian bên nhau.'

Sau đó, Sophie chuyển cuộc trò chuyện sang chị dâu của Meghan, Kate Middleton, tiết lộ rằng 'trái tim bà như thắt lại' khi nghe tin Công nương được chẩn đoán ung thư vào tháng trước.

Vào tháng 2, người ta chụp ảnh bà Sophie đi ăn tối với bác sĩ Bettolli và các con của bà. Các thông tin về mối quan hệ của họ đã xuất hiện kể từ đó.

Trong đơn ly hôn được đệ trình vào ngày 26/4/2023, Ana Remonda, vợ cũ của bác sĩ Bettolli tuyên bố rằng ông đã “cặp với một cá nhân nổi tiếng, người thu hút sự chú ý đáng kể của giới truyền thông”.

Người này không được nêu tên trong tài liệu của tòa án, nhưng tờ National Post khẳng định đã xác nhận rằng cáo buộc của bà Remonda đề cập đến bà Sophie Gregoire, 48 tuổi.