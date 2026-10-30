Bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ Mr Hunter) khai có 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội và hơn 18 tỷ đồng được chồng cho sau ly hôn. Bị cáo đề nghị gỡ phong tỏa 2 căn hộ trên cho thuê lấy tiền nuôi con, còn hơn 18 tỷ đồng bị cáo cũng đề nghị tòa xem xét nếu không phải tiền do phạm tội thì hoàn trả lại.

Không đồng ý tội danh, đề nghị trả lại 2 căn nhà với 18 tỷ đồng

Ngày 30/10, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter – Lê Khắc Ngọ) để làm rõ hành vi “can thiệp” vào đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do chồng quản lý.

Tại tòa, lời khai của Thêu cho thấy, cô ta chỉ thừa nhận hành vi “Không tố giác tội phạm”, không thừa nhận hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thêu cho biết, khi biết đường dây của Phó Đức Nam bị điều tra, bị cáo đã thông báo cho đồng phạm bỏ trốn. Bản thân cũng chuẩn bị hành lý, tư trang ôm con rời khỏi Việt Nam. Khi qua Thái Lan, Thêu đưa theo 3 người con trong khi vẫn đang mang thai. Tại đây, bị cáo cho các con học trường quốc tế. Đến tháng 5/2025 thì bị cảnh sát bắt giữ, trả về Việt Nam.

Bị cáo Ngô Thị Thêu tại thời điểm bị bắt.

Lý giải vì sao chỉ thừa nhận hành vi “Không tố giác tội phạm”, Thêu cho rằng cáo trạng quy kết bị cáo biết rõ nhân sự, mô hình, cách thức tổ chức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ điều hành là không đúng. Nữ bị cáo này cũng không đồng ý với cáo buộc có hành vi “giúp sức” cho nhóm của Nam.

Thêu cho hay, năm 2019, chỉ nghe Ngọ kể đang làm việc cho người nước ngoài nhưng không biết công việc cụ thể là gì. Quá trình Ngọ làm việc, cô ta không “can thiệp” gì.

Về tài sản bị phong toả, tạm giữ, Thêu cho biết, có 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội và hơn 18 tỷ đồng được Ngọ cho sau ly hôn. Bị cáo này đề nghị gỡ phong toả 2 căn hộ để cho thuê lấy tiền nuôi con, còn hơn 18 tỷ đồng bị cáo cũng đề nghị tòa xem xét nếu không phải tiền do phạm tội thì xin được hoàn trả lại.

Tài liệu vụ án cho thấy, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Anh ta sau đó được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngọ phải chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát truy tố Ngọ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ của Ngọ) cũng liên đới, truy tố cùng tội danh. Thêu bị cáo buộc can thiệp vào công việc lừa đảo của chồng, chỉ đạo tuyển dụng nhân sự. Ngoài ra, bị cáo còn quản lý tài sản giúp Ngọ.

Mr Hunter nói thừa tiền khắc phục hộ các bị cáo khác

Khi bị điều tra, Ngọ trốn sang Campuchia rồi nhập cảnh trái phép qua Philippines. Còn Thêu ôm con nhỏ trốn sang Thái Lan sinh sống trái phép.

Quá trình khám xét nhà của Ngọ và Thêu trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ số tiền mặt trị giá 503 triệu đồng, 44.545 USD cùng 6 miếng vàng. Tại một căn hộ khác cũng thuộc sở hữu vợ chồng này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 18,3 tỷ đồng tiền mặt và 84.825 USD. Đặc biệt, mở két sắt tại căn hộ, cơ quan điều tra thu 143 miếng vàng nguyên khối, trị giá hơn 356 tỷ đồng.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu của Ngọ một số xe siêu sang như chiếc Lamborghini Urus màu vàng; Porsche Panamera màu đỏ; Jaguar F-Type màu vàng; Jaguar F-Type màu đỏ; VinFast Lux A màu cam; Lexus LM350 màu đen.

Phong tỏa 39 bất động sản liên quan đến hai vợ chồng; phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng trị giá gần 30 tỷ đồng và 18 sổ/thẻ tiết kiệm hơn 60 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ.

Khai trước đó, Mr Hunter xin được xem xét lại 143 miếng vàng. Cơ quan tố tụng cho rằng, số vàng liên quan đến hành vi phạm tội của Ngọ mà có, nhưng Ngọ khai đây là công ty có trụ sở ở nước ngoài trả hoa hồng thay vì đưa tiền mặt. Bị cáo nói mình không có mục đích che giấu hay chuyển đổi 143 miếng vàng này.

Ngọ cũng mong muốn được định giá lại số vàng theo giá thị trường hiện nay, tương đương khoảng 600 tỷ đồng, để quy đổi thành tiền nộp khắc phục hậu quả chung cho toàn vụ án.

Ngoài ra, Ngọ còn có nguyện vọng được dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ, gồm vàng, tiền mặt, ô tô, bất động sản để nộp khắc phục cho bản thân và thay cho một số bị cáo khác mà anh ta cho rằng không được hưởng lợi, chỉ làm công ăn lương.

Chủ tọa hỏi Ngọ "có đủ tiền không mà bồi thường tất", Ngọ nói "thừa".