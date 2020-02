Vợ cũ Châu Nhuận Phát: 2 lần bị chồng đuổi khỏi nhà, trầm cảm, cô độc sau đổ vỡ hôn nhân

Cuộc hôn nhân chóng vánh, vỏn vẹn 9 tháng

Xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Ỷ thiên đồ long ký (1978), Thiên tằm biến (1979), Tiếu ngạo giang hồ (1992)... Dư An An từng là một trong những hoa đán nổi tiếng Hong Kong những năm 70.

Tuy nhiên, tên tuổi của bà lại được nhắc đến nhiều hơn cả qua chuyện tình với nam tài tử Châu Nhuận Phát. Dư An An và Châu Nhuận Phát lần đầu gặp nhau khi đóng chung bộ phim "Massage Girls" (1976).

Sau một vài lần hợp tác, Châu Nhuận Phát bất ngờ cầu hôn Dư An An. Cả hai nhanh chóng tổ chức hôn lễ vào năm 1983, chỉ vài tháng sau khi nam diễn viên chia tay "Tiểu Long Nữ" Trần Ngọc Liên.

Nhan sắc thời trẻ của Dư An An.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chóng vánh cũng kết thúc nhanh đến bất ngờ, chỉ vỏn vẹn 9 tháng chung sống, Châu Nhuận Phát và Dư An An quyết định "đường ai nấy bước".

Thời điểm đó, nhiều tin đồn cho rằng cả hai ly hôn do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Trong khi nam diễn viên sống đơn giản, tiết kiệm thì vợ ông lại thích cuộc sống xa hoa, dùng hàng hiệu, hay tham gia tiệc vui của giới thượng lưu.

Tuy nhiên, sau này, trong một cuộc phỏng vấn, Dư An An mới tiết lộ cả hai chia tay vì chưa thực sự hiểu rõ đối phương, những khác biệt trong cách sống khiến họ không thể dung hòa cuộc hôn nhân dài lâu.

Dư An An cũng thừa nhận trong thời gian làm vợ chồng, Châu Nhuận Phát từng đuổi bà ra khỏi nhà 2 lần. Không những vậy, nam tài tử cũng đề nghị cả hai ly thân và nói với bà rằng: "Anh không phải người đàn ông phù hợp với hôn nhân vì cưới ai sẽ làm khổ người đó".

Dư An An chia sẻ, khi nghe câu nói đó, bà cảm thấy rất đau lòng và tự hỏi: "Liệu anh ấy từng yêu mình hay không?".



"Thật là bốc đồng. Trong thực tế, chúng tôi chưa sẵn sàng cho hôn nhân", Dư An An kết luận.



Sau cuộc hôn nhân chỉ vỏn vẹn 9 tháng đó, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Dư An An không khỏi sup sụp. Bà trở nên trầm mặc, sầu não và phải trị liệu tâm lý một thời gian để thoát khỏi chứng trầm cảm.

Hôn nhân 15 năm cũng đổ vỡ, cô độc khi về già

Sau cuộc hôn nhân với người chồng nổi tiếng, Dư An An quyết định tái hôn với doanh nhân giàu có Lý Vạn Kỳ vào năm 1987. Những tưởng bà đã tìm được bến đỗ thực sự bên người chồng gắn bó suốt 15 năm và 2 con nhỏ thì biến cố bất ngờ ập đến.

Năm 2002, Lý Vạn Kỳ phá sản. Dư An An không vì thế mà bỏ mặc chồng, bà cùng ông vực dậy kinh tế, đi qua giai đoạn sóng gió.

Tuy nhiên sau đó, Lý Vạn Kỳ bị đồn cặp kè với nhiều cô gái, cuộc hôn nhân của cả hai cũng đi đến bờ vực tan vỡ sau nhiều mâu thuẫn không thể hòa giải.

Năm 2003, cặp đôi ly hôn, kết thúc 16 năm chung sống. Sau ly hôn, Dư An An cho biết chồng cũ không hề chu cấp tiền hàng tháng để bà chăm sóc 2 con gái. Nữ diễn viên phải đóng phim nhiều hơn để kiếm tiền trang trải tiền học phí, tiền sinh hoạt cho 3 mẹ con.

Năm 2008, khi đã gần 50 tuổi, Lý Vạn Kỳ tái hôn với người bạn gái 26 tuổi. Trong khi cả hai chồng cũ Châu Nhuận Phát và Lý Vạn Kỳ đều đã lập gia đình và có tổ ấm mới, Dư An An vẫn đi về một mình.

Chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư, bà tâm sự, có nhiều người theo đuổi suốt mấy năm qua, tuy nhiên, chưa gặp được người có thể bầu bạn đến hết cuộc đời. Ở tuổi 61, Dư An An vẫn chịu cảnh cô độc, không có bóng hình người đàn ông ở bên để nương tựa.

Dù thế, bà vẫn lạc quan, miệt mài và hăng say với công việc. Ngoài đóng phim, Dư An An còn làm quản lý cho diễn viên.

Trên trang cá nhân, bà thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường tươi trẻ, rạng rỡ. Nhiều người nhận xét rằng dù đã ngoài 60, Dư An An vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn, thanh mảnh cùng vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ.