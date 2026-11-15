Vợ cũ Bằng Kiều cảm ơn cuộc đời

"Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, nhưng không thể lấy đi niềm đam mê" – Trizzie Phương Trinh tâm sự.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ lịch trình đi show dày đặc của mình trong tháng 11, cho thấy cô rất đắt show.



Nữ ca sĩ tâm sự: "Tháng 11 là một tháng khá bận rộn với lịch bay show, sự kiện và tiệc tùng gần như không ngừng nghỉ.

Trizzie Phương Trinh

Hôm nay mình bay sang Portland, tuần sau là Denver, rồi San Jose, Sacramento, Louisville và Tampa.

Cứ hết thành phố này lại đến thành phố khác, hết chuyến bay này lại đến chuyến bay kia. Đôi khi cũng thấm mệt, nhưng chỉ cần bước lên sân khấu, nhìn thấy nụ cười và nghe tiếng vỗ tay của khán giả, mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, nhưng không thể lấy đi niềm đam mê. Và hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ không phải là đã đứng trên sân khấu bao nhiêu năm, mà là sau ngần ấy năm, vẫn còn được các bầu show tin tưởng mời biểu diễn và khán giả vẫn còn yêu thương, mong chờ sự xuất hiện của mình.

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một cái nghề để yêu, một sân khấu để sống với đam mê và những khán giả đã thương yêu, đồng hành cùng tôi suốt gần 40 năm qua.

Chừng nào đôi chân còn bước được, trái tim còn rung động theo tiếng nhạc và khán giả còn muốn gặp, thì tôi vẫn còn muốn hát, muốn nhảy và muốn cháy hết mình trên sân khấu".

Trizzie Phương sinh năm 1966, là nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách trình diễn bốc lửa, năng động. Cô sang Mỹ định cư từ nhỏ và từng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc cũng như kinh doanh.

Về đời tư, cô từng kết hôn với ca sĩ Bằng Kiều vào năm 2002. Họ có 3 con trai trước khi chia tay hòa bình vào năm 2013. Sau ly hôn, Trizzie Phương Trinh trực tiếp nuôi dưỡng các con và giữ mối quan hệ văn minh, thân thiết cùng hỗ trợ chồng cũ trong cuộc sống.

Hiện tại ở tuổi U60, cô vẫn duy trì sắc vóc trẻ trung, tích cực hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Trizzie Phương Trinh được biết đến là ca sĩ lội ngược dòng hiếm có khi càng có tuổi lại càng đắt show, nổi tiếng hơn. Cô từng bị mất giọng và gần như phải giã từ sự nghiệp để lui về lo cho chồng con. Nhưng ở tuổi 59 hiện tại, nữ ca sĩ đắt show hơn cả thời trẻ.