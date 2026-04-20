Vợ cố diễn viên Đức Tiến mệt mỏi thông báo về vụ kiện tranh chấp với mẹ chồng

Khoảng hơn 1 năm sau khi diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời, Hoa hậu Bình Phương và mẹ chồng xảy ra vụ tranh chấp căng thẳng liên quan tới tài sản. Hiện tại, vụ tranh chấp giữa Nguyễn Bình Phương và gia đình chồng vẫn chưa đi đến hồi kết. Việc phiên tòa tiếp tục bị hoãn khiến quá trình giải quyết kéo dài hơn dự kiến, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Mới đây, Hoa hậu Bình Phương – vợ của cố diễn viên Đức Tiến đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của dư luận. Trong bài đăng, cô cho biết phiên tòa phúc thẩm liên quan đến vụ tranh chấp với mẹ chồng, dự kiến diễn ra vào ngày 21/4, đã bất ngờ bị hoãn.

Theo chia sẻ, phía đối phương đưa ra lý do luật sư bận việc cá nhân và có lịch công tác từ trước nên không thể tham gia phiên tòa đúng lịch. Điều này khiến phiên xét xử phải dời lại, dù trước đó đã được ấn định thời gian cụ thể. Nguyễn Bình Phương bày tỏ sự mệt mỏi trước diễn biến kéo dài của vụ việc.

Cô chia sẻ: "Hôm nay Bình Phương cũng được biết rằng phiên toà phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày mai 21/4 đã bị phía bên kia hoãn lại với lý do luật sự bận một số công việc cá nhân và có lịch trình phải đi công tác xa từ trước nên không kịp sắp xếp để tham gia phiên toà. Không chắc đây có phải là lý do thật sự hay không, nhưng theo quy định, phía họ được phép hoãn tối đa 2 lần".

Sau phán quyết sơ thẩm ngày 28/10, vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên - người mẫu Đức Tiến tiếp tục phát sinh tình tiết mới khi cả vợ và mẹ ruột của anh đồng loạt nộp đơn kháng cáo. Hai bên đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ hồ sơ, từ nguồn gốc tài sản, quá trình hình thành quản lý cho đến các khoản chi liên quan như chữa bệnh, mai táng và chăm lo khi còn sống.

Hoa hậu Bình Phương cũng đã kháng cáo một phần bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM. Theo nội dung bản án, khối tài sản đang tranh chấp bao gồm một căn nhà tại TP.HCM (hiện do mẹ của cố nghệ sĩ quản lý) và một mảnh đất rộng 100 m² tại Tây Ninh, với tổng giá trị ước tính hơn 7 tỷ đồng.

Trước đó, mẹ ruột của cố diễn viên Đức Tiến cũng có đơn kháng cáo vì cho rằng bản án sơ thẩm của TAND Tp.HCM chưa xem xét, đánh giá toàn diện và đầy đủ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án; có sự nhầm lẫn trong việc áp dụng pháp luật, dẫn tới việc ban hành bản án sơ thẩm không được khách quan cũng như không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Từ đó, bà Ánh yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bà, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến).

Đức Tiến từng là gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt những năm 2000, ghi dấu ấn khi giành cúp vàng Model Star tại Hàn Quốc năm 2010. Không chỉ hoạt động trên sàn catwalk, anh còn lấn sân diễn xuất với nhiều phim truyền hình như Trở về, Chuyện tình đảo ngọc, Vợ của chồng tôi.

Sau khi kết hôn với Nguyễn Bình Phương, anh sang Mỹ định cư cùng vợ, đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình và sự kiện của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Trước khi qua đời, anh thành lập công ty truyền thông, tổ chức sự kiện và tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật trong lẫn ngoài nước.

Tháng 5/2024, nam diễn viên bất ngờ qua đời tại Mỹ do nhồi máu cơ tim. Khi đó, vợ anh là Nguyễn Bình Phương đứng ra lo hậu sự tại Mỹ, trong khi mẹ ruột - bà Nguyễn Ngọc Ánh tổ chức lễ viếng cho con trai tại Việt Nam.