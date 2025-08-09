Vợ chồng trẻ từ bỏ công việc thành thị, chi tiền tỷ xây biệt thự hơn 700 m² tại quê: Nghỉ hưu sớm sống an nhàn ở tuổi 35

Năm 2022, một phụ nữ 35 tuổi ở Phúc Kiến (Trung Quốc) đã gây xôn xao mạng xã hội khi cùng chồng chi 3 triệu NDT (khoảng 10,9 tỷ đồng) để xây dựng căn biệt thự xa hoa rộng tới 717 m² ngay tại quê nhà. Hình ảnh căn biệt thự được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ: "Đúng là nhìn người lại thấy mình thua kém!".

Biệt thự hơn 10 tỷ đồng của cặp vợ chồng khiến nhiều người hâm mộ

Được biết, sau nhiều năm bươn chải nơi đất khách, hai vợ chồng đã quyết định dùng toàn bộ số tiền tích cóp cộng thêm một phần vay ngân hàng để phá bỏ căn nhà cũ của cha mẹ và sau đó xây dựng lại từ đầu. Nhờ người chồng làm trong ngành xây dựng, họ có thể mua toàn bộ vật liệu và thuê nhân công với giá gốc, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí thi công.

Sau hơn một năm miệt mài, căn biệt thự trị giá hơn 11 tỷ đồng đã hoàn thiện, với nội thất sang trọng và đầy đủ tiện nghi hiện đại như phòng gym, phòng karaoke, màn hình TV siêu lớn cùng nhiều khu giải trí khác. Căn nhà rộng tới nỗi, cuối tuần không cần ra ngoài chơi cuộc sống của gia đình vẫn trọn vẹn tiện nghi và thoải mái.

Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, hai vợ chồng đã thống nhất không lắp đặt thang máy. Bởi lẽ, việc lắp đặt và bảo trì thang máy khá tốn kém, nên họ quyết định "cắt giảm được gì thì cắt". Họ lựa chọn leo cầu thang mỗi ngày, vừa để tiết kiệm vừa xem đó như một cách rèn luyện sức khỏe.

Sau khi căn biệt thự được hoàn thiện, cặp đôi này đã dứt khoát nghỉ việc, việc, trở về quê tận hưởng cuộc sống an nhàn trong ngôi nhà mới. Họ khẳng định đây chính là quyết định sáng suốt và đáng giá nhất cuộc đời mình.

Dân mạng tranh luận: Ngưỡng mộ, hoài nghi và cả lo ngại

Sau khi những bức ảnh về căn biệt thự được đăng tải, cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều người nhận định rằng, với thiết kế nội thất và diện tích rộng như vậy, nếu xây dựng ở trung tâm thành phố thì chi phí chắc chắn sẽ đội lên gấp đôi. Thay vì chắt chiu từng đồng để mua nhà sang trọng nơi đô thị đắt đỏ, lựa chọn trở về quê cải tạo nhà cũ như cặp vợ chồng này vừa giúp nâng tầm chất lượng sống, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí. Theo quan điểm này, với những người lao động bình thường, chỉ cần nỗ lực vài năm đến hơn một thập kỷ, cộng thêm khoản vay hợp lý, việc sở hữu một căn biệt thự tương tự hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Không ít người nhận định, đôi vợ chồng này hẳn đã tích lũy được khoản tiền đáng kể hoặc có nền tảng kinh doanh vững chắc trong gia đình, nếu không thì ở tuổi 35, việc cả hai đồng loạt nghỉ việc để sống như người về hưu gần như là điều không tưởng.

Một số cư dân mạng lại bày tỏ lo ngại từ góc nhìn thực tế của cuộc sống hằng ngày. Họ cho rằng, căn biệt thự đẹp lộng lẫy như vậy nhưng việc dọn dẹp chắc chắn sẽ là "ác mộng". Với diện tích rộng tới 717 m², ngay cả khi huy động nhiều robot hút bụi cùng lúc cũng khó đáp ứng được nhu cầu vệ sinh, còn nếu tự tay dọn dẹp thủ công thì khối lượng công việc sẽ khổng lồ, tốn kém thời gian và cực kỳ mệt mỏi.

Thực tế, việc sở hữu một căn biệt thự như vậy ở khu vực ngoại ô vừa có ưu điểm, vừa tồn tại những hạn chế nhất định.

Điểm cộng dễ nhận thấy là diện tích đất rộng rãi trong khi chi phí lại thấp hơn nhiều so với bất động sản tại các thành phố lớn. Với mức giá nhà hiện nay, hơn 10 tỷ đồng thậm chí khó mua nổi một căn hộ khang trang ở đô thị hạng hai, nhưng tại ngoại ô, số tiền này có thể xây dựng biệt thự, hoàn thiện nội thất và sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

Xét về hiệu quả chi phí, biệt thự ngoại ô vượt trội hơn hẳn so với nhà ở trong trung tâm thành phố. Nếu muốn sở hữu một căn hộ cao cấp với cùng mức tiện nghi và diện tích tại đô thị, số tiền bỏ ra chắc chắn sẽ tăng gấp nhiều lần.

Căn biệt thự xa hoa sẽ rất tốn công sức khi dọn dẹp

Mỗi người cần cân nhắc dựa trên điều kiện và hoàn cảnh riêng để tìm ra lối sống phù hợp nhất cho mình, bởi chỉ khi đó mới thật sự chạm tới hạnh phúc. Cuộc sống không có đáp án chung, điều phù hợp với bản thân mới là điều tốt nhất. Đừng để bản thân lo lắng hay áp lực vì cuộc sống của người khác, điều quan trọng nhất vẫn là trân trọng và vun vén cho chính những ngày tháng của mình.

Theo Sohu