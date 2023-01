Vợ chồng tài tử Jang Dong Gun và Go So Young hạnh phúc sau scandal "săn gái", vóc dáng quý tử 12 tuổi gây chú ý

Tối hôm 25/1, minh tinh Go So Young gây chú ý khi khoe 2 tấm ảnh về gia đình lên story Instagram. Đáng chú ý trong ảnh, vợ chồng Jang Dong Gun cùng 2 con đi xem phim Avatar 2 với bầu không khí hạnh phúc. Được biết, tài tử họ Jang chính là người chụp lại những khoảnh khắc đẹp cho vợ con. Loạt ảnh mới cho thấy cặp đôi đình đám đã vượt qua những tháng ngày giông bão khi Jang Dong Gun vướng lùm xùm săn gái chấn động hồi đầu năm 2020.



Trước đó, vào hôm 23/1, Go So Young cũng đăng 1 hình ảnh ghi lại buổi xem phim The First Slam Dunk của cả gia đình. Trong ảnh, cậu con trai của cặp đôi gây chú ý với vóc dáng cao lớn ở tuổi 12. Không khó để nhận ra, cậu bé sắp sửa bắt kịp ông bố 1m82 về chiều cao, khiến khán giả vô cùng thích thú. Được biết, con trai Jang Dong Gun được sinh vào thời điểm cuối năm 2010 và cậu bé đã đón sinh nhật tuổi 12 cách đây không lâu.

Mới đây, Go So Young khoe hình chụp gia đình trong buổi đi xem phim Avatar 2. Qua bức ảnh, cô khéo léo để lộ chi tiết ông xã Jang Dong Gun là người chụp hình

Người đẹp sinh năm 1972 không quên sống ảo tại rạp chiếu phim.

Trước đó 2 ngày, nữ minh tinh cũng chia sẻ 1 hình ảnh ghi lại buổi xem phim The First Slam Dunk của cả gia đình. Trong đó, chiều cao ấn tượng ở tuổi 12 của con trai cặp đôi đình đám đã gây chú ý

Còn nhớ, hồi đầu năm 2020, 10 ngôi sao bị tin tặc đánh cắp dữ liệu cá nhân. Tài tử Hoàng Hậu Ki Joo Jin Mo là 1 trong những nạn nhân của tin tặc. Đáng chú ý, loạt tin nhắn Joo Jin Mo gửi cho Jang Dong Gun có chứa hình ảnh phụ nữ gợi cảm đã bị phát tán, khiến 2 ngôi sao hứng "gạch đá" vì "săn gái", "ăn vụng" sau lưng vợ.

Vụ lùm xùm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng người đàn ông của gia đình mà Jang Dong Gun dày công gây dựng. Và rất may cho nam tài tử khi bà xã Go So Young chấp nhận tha thứ, đồng thời cùng anh vượt qua những tháng ngày giông bão.

Nguồn: Nate