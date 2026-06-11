Vợ chồng Ngô Thanh Vân, MC Mai Ngọc cùng hội ngộ tại sự kiện

Sự kiện "The Original Swiss Touch" vừa diễn ra tại Hà Nội đã trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn sao đình đám cùng sự xuất hiện đặc biệt của vị Tổng giám đốc tập đoàn có lịch sử hơn một thế kỷ từ Thụy Sĩ.

Mới đây, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã có mặt tại Hà Nội để tham dự hội nghị ra mắt toàn diện nhãn hàng sữa Bimbosan giữa tập đoàn Hochdorf và công ty BT Việt Nam.

Xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện, vợ chồng đạo diễn - diễn viên Ngô Thanh Vân và doanh nhân Huy Trần nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Cặp đôi được biết đến là biểu tượng của gia đình hiện đại, luôn truyền cảm hứng mạnh mẽ về lối sống tích cực, chế độ giữ gìn vóc dáng và chăm sóc sức khỏe khoa học. Sự đồng điệu trong tư duy sống sạch, sống chất lượng của hai vợ chồng chính là lý do họ trở thành những vị khách mời danh dự tại đây.

Trong gia đình Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần, việc chăm con được phân công rõ ràng từ đầu. Anh Huy là người phụ trách toàn bộ vấn đề dinh dưỡng của bé Gạo, từ thời điểm ăn dặm, loại thực phẩm cho phép, cho đến độ chín của từng món. Nhiều người nói anh khó tính trong chuyện này, nhưng với Ngô Thanh Vân, đó lại là điều cô cực kỳ biết ơn.

“Tôi không hề cảm thấy áp lực trước sự khó tính của chồng mà ngược lại, tôi cực kỳ yên tâm. Nếu anh Huy không lo việc đó thì tôi cũng phải lo thôi, nhưng may mắn là anh đã gánh vác luôn phần dinh dưỡng. Nhờ vậy, tôi cảm giác như mình được đỡ một phân nửa gánh nặng, để còn tâm trí lo cho khoảng 1000 công việc không tên khác ở nhà”, cô nói.

Phần còn lại, Ngô Thanh Vân tự nhận mình là người theo dõi các cột mốc phát triển của con, đảm bảo bé Gạo được trang bị những kỹ năng phù hợp với từng độ tuổi. Cô cho biết hai vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau về quan điểm nuôi dạy con, đơn giản vì mọi thứ đã được phân định rõ ràng từ trước.

Một bóng hồng khác cũng thu hút không kém là Mai Ngọc, gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Vẫn giữ vững phong độ với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch và tràn đầy năng lượng tích cực, Mai Ngọc chia sẻ cô rất hào hứng khi được tiếp cận với các xu hướng chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế tại chương trình.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự tham gia của nghệ sĩ violin trẻ Tú Xỉn. Dù tuổi đời còn rất nhỏ, tiếng đàn nội lực và niềm đam mê nghệ thuật được nuôi dưỡng từ sớm của Tú Xỉn đã mang đến một không gian âm nhạc sang trọng, đậm chất Âu châu cho toàn bộ khán phòng.

Điểm nhấn đắt giá minh chứng cho tầm vóc của sự kiện là sự hiện diện của ông Sandro Tichelli, Tổng Giám đốc HOCHDORF Swiss Nutrition AG, tập đoàn sở hữu nhãn hàng dinh dưỡng danh tiếng. Việc người đứng đầu tập đoàn trực tiếp bay từ Thụy Sĩ sang Việt Nam cho thấy sự kỳ vọng lớn của doanh nghiệp ngoại đối với thị trường Đông Nam Á.