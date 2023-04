Vợ chồng mua đứt căn hộ giá 4 tỷ, chi gần 600 triệu thiết kế ai cũng mê

Gia đình chị Minh Huyền (sinh năm 1984, làm việc tự do) sau một thời gian dành dụm cùng sự hỗ trợ từ gia đình hai bên đã mua căn hộ 100 m2 giá 4 tỷ ở quận Long Biên, Hà Nội mà không cần vay nợ.



Chị Minh Huyền và chồng đã đầu tư gần 600 triệu đồng để thiết kế căn hộ này. "Vợ chồng mình quyết định bài trí nội thất theo phong cách hơi hướng Scandinavian. Tuy nhiên, phần công năng phải thật sự tối ưu phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Việt. Vợ chồng mình rất quan trọng công năng, và tính thẩm mỹ. Ngoài ra chi phí cũng khá là hạn chế, sau khi gửi gắm tâm tư, mong cầu với bên thiết kế, cuối cùng căn nhà cũng được hoàn thiện".

Căn nhà của gia đình chị Minh Huyền

Cụ thể, Scandinavian là tên gọi của một vùng bán đảo và có khí hậu khá lạnh lẽo, tuyết thường xuyên rơi vào mùa đông và mùa hè mát mẻ chứ không hề nóng nực. Có lẽ bởi chính những yếu tố này, phong cách thiết kế Scandinavian có đặc trưng là tông màu sáng cùng với các vật liệu tự nhiên như gỗ, da hay lông thú để tạo sự ấm áp cho toàn bộ không gian.



Nhà chị Huyền có tông màu chủ đạo là trắng, be điểm xuyết những mảng tường màu xanh ngọc pastel vô cùng ấn tượng. Những đồ nội thất như sàn nhà, bàn ghế, thậm chí là quạt trần được làm bằng gỗ xịn xò. Căn nhà rất thoáng đãng với không gian mở từ sảnh vào nhà cho đến khu vực bàn ăn và phòng khách. Khu vực cửa ra vào có một tủ trắng khá lớn để chứa đồ cùng với gương lớn giúp chỉnh trang trước khi ra khỏi nhà.

Khu vực cửa ra vào

Trong không gian phòng khách, chủ nhà sử dụng chiếc sofa uốn lượn, cùng với bàn tròn nhỏ xinh khiến không gian này trở nên mềm mại hơn. Ở phần kệ tủ đính vào tường cũng được sơn màu xanh cùng với những bình cây rải rác khiến không gian phòng khách trở nên tươi mát hơn.



Không gian phòng khách

Phòng bếp được ngăn chia với những khu vực khác trong nhà bằng cổng vòng cung và đảo bếp. Khu vực này cũng được chủ nhà đầu tư đầy đủ tiện nghi. Bên cạnh đó, không gian phòng ngủ ấm cúng xen kẽ với những mảng màu xanh mát trở nên độc đáo hơn.



Khu vực bếp

Không gian phòng ngủ

Chị Minh Huyền và chồng đã tiết kiệm gần 5 năm cùng sự hỗ trợ để mua căn nhà này. Sở dĩ không vay nợ bởi vì thứ nhất tài chính đủ để có thể mua đứt căn nhà, đồng thời không muốn chịu áp lực khi đi vay.



"Mình luôn nghĩ phải an cư mới có thể lạc nghiệp, đi thuê luôn có tâm lý đó chỉ là tạm bợ, không ổn định. Ngoài ra, do trước đó, mình đã đi thuê căn hộ, sinh hoạt trong chung cư nên cảm thấy loại hình nhà cửa này khá phù hợp với gia đình. Vợ chồng trẻ có con nhỏ, ở chung cư vừa an toàn, thuận tiện mà còn có nhiều tiện nghi", chị Minh Huyền chia sẻ về lý do quyết định lựa chọn mua căn hộ thay vì nhà đất.