Vợ chồng Mailisa nộp thêm 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Chiều 15/12, tại buổi Họp báo công tác công an năm 2025 của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) về quá trình điều tra vụ án tại Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa.

Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trả lời về vụ án Mailisa. (Ảnh: Trọng Phú)

Bước đầu điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, nhóm bị can câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong), tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp hàng chục lần, thu lời bất chính.

Chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường, số tiền thu lời bất chính đã được xác định là hàng nghìn tỷ đồng. Cho đến khi vụ án bị khởi tố, Mailisa đã phát triển 17 chi nhánh trải dài khắp cả nước, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm của gần 100 mã hàng.

Vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thu hồi, phong tỏa 3 tỷ đồng, hơn 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đại diện C03 cho biết thêm gần đây, vợ chồng Mailisa đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thêm 300 tỷ đồng.

Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, quá trình điều tra, các sản phẩm trong hệ sinh thái của Mailisa đã được thu thập. Từ đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định chất lượng các sản phẩm này.