Vợ chồng Linh Rin kỷ niệm 2 năm ngày cưới, chồng thiếu gia có chia sẻ gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, thiếu gia Phillip Nguyễn vừa đăng tải loạt hình ảnh cùng bà xã Linh Rin trong lễ cưới cách đây 2 năm.

Đi kèm với hình ảnh là dòng trạng thái cực ngọt của Phillip Nguyễn dành cho bà xã khiến ai nấy phải ngưỡng mộ ghen tị.

Vợ chồng Linh Rin kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Cụ thể, ông xã Linh Rin viết: "To my beautiful wife, vợ yêu dấu, cảm ơn vợ vì đồng hành cùng anh suốt hai năm qua. Vợ không chỉ là người vợ tuyệt vời mà còn là mẹ của con gái chúng ta. Anh yêu vợ rất nhiều và cảm thấy may mắn khi có vợ bên cạnh. Cheers to us and our beautiful family. Happy Anniversary Ngô Phương Linh".

Vào tháng 3/2023, Linh Rin và Phillip Nguyễn tổ chức đám cưới ở quê ngoại của nam doanh nhân tại Manila, Philippines, với số lượng khách là 500 người.

Đám cưới được thực hiện với các nghi thức cưới truyền thống của người Philippines tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish. Nhiều nghệ sĩ của Việt Nam cũng đã tham dự lễ cưới ý nghĩa của Linh Rin và Phillip Nguyễn tại Philippines. Sau 2 năm chung sống, Linh Rin và Phillip Nguyễn hiện đã có với nhau 1 cô con gái đáng yêu.

