Vợ chồng làm công nhân ở Hà Nội, lương 18 triệu nhưng mỗi tháng vẫn dư nửa chỉ vàng: Bí quyết là đây!

Chi tiêu cá nhân và gia đình vốn là chủ đề chưa bao giờ hết “nóng”, đặc biệt vào thời điểm cuối năm. Lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp những nội dung chia sẻ về chi tiêu theo ngày, theo tháng của sinh viên, người đi làm hay các hộ gia đình, và đa phần đều thu hút sự quan tâm lớn.

Trong đó, một đoạn clip ghi lại cách chi tiêu trong một tháng của một cặp vợ chồng công nhân, đang ở trọ và nuôi con nhỏ nhưng vẫn để dành được khoản tiền tương đương nửa chỉ vàng, đã thu hút gần 4 triệu lượt xem.

Hai vợ chồng từ Sơn La xuống Hà Nội làm công nhân.

Theo chia sẻ, tổng thu nhập của hai vợ chồng vào khoảng 18 triệu đồng/tháng. Cả hai quê Sơn La, xuống Hà Nội làm công nhân, thuê trọ sinh sống và có một con trai nhỏ đang theo học trường tư. Dù vậy, mỗi tháng gia đình vẫn tiết kiệm được khoảng 8 triệu đồng, tháng 11 thì gần 8 triệu đồng do giá thực phẩm tăng. Nếu quy đổi theo giá vàng hiện tại, gần 16 triệu đồng/chỉ, số tiền dư ra tương đương trung bình nửa chỉ vàng mỗi tháng.

Làm thế nào để một gia đình ba người chỉ chi tiêu khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng giữa Hà Nội là câu hỏi khiến nhiều người tò mò. Trong clip, cặp vợ chồng cho biết do thu nhập không cao, lại sinh sống tại thành phố nên mọi khoản chi đều được tính toán kỹ lưỡng. Hàng tháng, hai vợ chồng ngồi lại rà soát, tổng kết các khoản chi tiêu để điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo vừa đủ sinh hoạt, vừa có thể dành dụm cho những mục tiêu dài hạn như mua nhà, mua xe trong tương lai.

Cả hai nấu ăn là chủ yếu, không ăn ngoài để tiết kiệm, hạn chế mua sắm.

Cụ thể, cứ mỗi đầu tháng cặp vợ chồng này lại chia tiền ra thành các khoản nhỏ, cố định. Ví dụ cụ thể trong tháng 11 như sau:

- Tiền nhà: 2,5 triệu đồng. Cả ba người sống trong căn phòng 15m2 ở Hà Nội.

- Tiền học và sữa của con: 3 triệu đồng.

- Tiền ăn cả nhà: 3 triệu đồng. Song, trong tháng 11 vừa qua thì tiền ăn ăn không dư ra vì giá cả tăng cao.

- Tiền xăng: 200 nghìn đồng. Trong tháng 11, cặp đôi này thậm chí chi tiểu hết 195 nghìn cho 2 xe. Lý do là cả hai đều đi làm, đưa con đi học rất gần, và hầu như không đi chơi ở đâu nên không tốn tiền xăng.

- Tiền thuốc huốc: 700 nghìn đồng. Khoản này sẽ linh động thay đổi theo từng tháng. Ví dụ như tháng 11 tiêu hết 638 nghìn đồng do thời tiết thay đổi liên tục, cả nhà đều bị ốm.

- Tiền ăn vặt : 500 nghìn đồng. Tiền này để mua trà sữa, đồ ăn vặt, hoặc đưa con đi chơi

- Tiền hiếu hỉ: 500 nghìn đồng.

Ở các khoản trên, có khoản sẽ tiêu dư ra, có khoản không dùng hết.

Cuối cùng, tổng kết chi tiêu trong tháng 11 này gia đình 3 người tiêu hết 10.470.000 đồng, dư 7.530.000 đồng. Còn các tháng trước, gia đình này thường dư ra khoảng 8 triệu đồng. " Tháng này do giá thực phẩm tăng nên gia đình mình không kiểm soát được. Bên cạnh đó, còn phát sinh mục hiếu hỉ", chủ nhân clip chia sẻ.

Anh cho biết có rất nhiều thứ thích mua nhưng sẽ luôn áp dụng nguyên tắc tiêu cho thứ mình cần chứ không tiêu chỉ vì thích, vì còn phải tích lũy cho tương lai. Cả hai cho biết trong tháng 12 này sẽ xem lại cách chi tiêu, đặc biệt là tiền ăn vì giá cả đang tăng lên mỗi ngày,