Vợ chồng Hoàng tử Brunei hiện ra sao sau gần 2 năm tổ chức đám cưới 10 ngày gây chú ý toàn cầu?

Gần hai năm sau khi hôn lễ kéo dài 10 ngày thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu, cuộc sống của Hoàng tử Brunei Abdul Mateen và Công nương Anisha Rosnah trở thành một chủ đề được công chúng quan tâm. Từ một "hoàng tử độc thân quyến rũ nhất châu Á" và một nữ doanh nhân kín tiếng, cả hai đã bước vào một vai trò mới, cùng nhau đảm nhận những trọng trách hoàng gia và xây dựng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, đầy màu sắc.

Không thể không nhắc lại đám cưới đã định vị lại khái niệm xa hoa của Hoàng gia Brunei vào tháng 1 năm 2024. Hôn lễ của Hoàng tử Mateen và Công nương Anisha diễn ra suốt 10 ngày, với hàng loạt nghi lễ truyền thống và hiện đại, thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân và các nhân vật nổi tiếng, quan chức cấp cao trên khắp thế giới.

Điểm nhấn của hôn lễ là tiệc cưới hoàng gia tại cung điện Istana Nurul Iman, một trong những cung điện lớn nhất thế giới. Tại đây, trong bộ quân phục nghi lễ và bộ váy cưới lộng lẫy, Mateen và Anisha đã xuất hiện đầy lãng mạn, nhận được lời chúc phúc từ hàng loạt khách mời danh giá, bao gồm các thành viên hoàng gia từ các quốc gia láng giềng. Sau đó, cặp đôi đã diễu hành trên chiếc Rolls-Royce mui trần, vẫy tay chào hàng nghìn người dân xếp hàng dọc các con phố ở thủ đô Bandar Seri Begawan. Hình ảnh của họ, từ trang phục cưới tinh xảo đến nụ cười rạng rỡ, đã lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, trở thành biểu tượng của tình yêu hoàng gia thế kỷ.

Hình ảnh đám cưới cặp đôi đầu năm 2024

Được biết, cặp đôi đã quen biết nhau từ nhỏ. Nàng dâu hoàng gia Anisha Rosnah là cháu gái của một cố vấn cấp cao của Quốc vương, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn là một nữ doanh nhân thành đạt. Cô sở hữu một thương hiệu thời trang và đồng sở hữu một công ty du lịch, cho thấy cô là một người phụ nữ tài giỏi và độc lập.

Gần hai năm sau ngày cưới, cuộc sống của Hoàng tử Mateen có nhiều thay đổi đáng chú ý, và một trong những thay đổi lớn nhất là sự cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân. Trước đây, anh được biết đến là người kín tiếng về đời tư, nhưng sau hôn nhân, trang Instagram cá nhân của anh - vốn đã có hàng triệu người theo dõi - trở nên "ngọt ngào" hơn bao giờ hết.

Hoàng tử Mateen thường xuyên đăng tải những bức ảnh tình tứ bên vợ, từ những khoảnh khắc đời thường trong các chuyến du lịch ở châu Âu, những lần đi xem trận đấu polo của Mateen, đến những sự kiện hoàng gia mà cả hai cùng tham dự. Những bức ảnh này không chỉ cho thấy một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà còn thể hiện một khía cạnh đời thường, giản dị hơn của vị hoàng tử vốn nổi tiếng với hình ảnh mạnh mẽ, nam tính.

Một số hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi gần đây

Công nương Anisha cũng dần xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Cô được khen ngợi bởi phong thái thanh lịch, duyên dáng và gu thời trang sang trọng, tinh tế. Trong các sự kiện, Anisha thường chọn những trang phục truyền thống của Brunei hoặc các thiết kế cao cấp, luôn thu hút mọi ánh nhìn. Mặc dù không có tài khoản mạng xã hội chính thức, mọi hình ảnh của cô đều được lan truyền rộng rãi, cho thấy sức hút mạnh mẽ của nàng dâu hoàng gia này.

Cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau

Ngoài cuộc sống cá nhân, vai trò của Mateen và Anisha trong hoàng gia cũng ngày càng rõ nét. Dù không phải người thừa kế trực tiếp ngai vàng, Hoàng tử Mateen vẫn là một trong những thành viên hoàng gia quan trọng nhất của Brunei. Cặp vợ chồng nổi tiếng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện chính trị, kinh tế và hoạt động từ thiện, đại diện cho Hoàng gia Brunei. Sự đồng hành của Anisha đã mang đến một hình ảnh mới mẻ và hiện đại cho Mateen, giúp anh trở thành một nhân vật có tiếng nói và ảnh hưởng lớn hơn.