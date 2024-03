Vợ chồng Hà Nội lục tung thùng rác ở chung cư tìm kim cương, cái kết khiến tất cả vỡ òa

Chị M.T (31 tuổi), sinh sống tại một chung cư cao cấp ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) - vẫn chưa hết hồi hộp khi thuật lại sự việc hy hữu.

Kể với tờ Dân Trí, chị T. cho biết bản thân vốn có thói quen lau rửa cẩn thận, thấm khô trang sức kim cương rồi đem đi cất. Tối 6/3, do bận chăm con trai 4 tuổi bị ốm, chị T. chưa kịp cất bộ trang sức bọc trong giấy để trên bàn trang điểm.

Tới chiều hôm sau, chị T. mới nhớ ra, nhưng khi ra bàn tìm thì không thấy kim cương đâu nữa. Chị tá hỏa gọi cho chồng hỏi, hóa ra người chồng tưởng gói giấy là rác nên đem vứt. Bà mẹ ngay lập tức liên hệ với Ban quản trị tòa nhà nhờ giúp đỡ.

Vợ chồng chị T. cùng đội ngũ lao công bới rác tìm trang sức (Ảnh: Phụ nữ & Pháp luật)

Anh Hoàng Ngọc, Trưởng Ban quản trị tòa chung cư trên đường Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội xác nhận trên báo Lao Động, khoảng 18h30 ngày 7/3, khi anh đang dọn dẹp công việc cuối ngày để chuẩn bị về đón con thì nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói lí nhí của một người phụ nữ, khẩn thiết xin sự giúp đỡ trong việc tìm lại trang sức của mình.

Theo anh Ngọc, việc tìm kiếm tương đối khó khăn bởi tòa nhà có khoảng 1.500 hộ, gần 100 tầng, số lượng rác thải mỗi ngày rất lớn. Anh Ngọc nhanh chóng thông báo tình hình cho Ban quản lý và tất cả mọi người đã chung tay nỗ lực tìm kiếm.

Ban quản lý phân công nhân sự lấy thông tin và trấn an chị T., đồng thời cử đội ngũ an ninh kiểm tra camera an ninh hoạt động của xe rác và liên hệ đội lao công hỗ trợ tìm đồ giúp. Người phụ trách lao công đã gọi chị T. hỏi về màu sắc túi rác, thời điểm đổ rác. May mắn thay, số rác vẫn còn lưu lại trong bãi tập kết, 30 phút nữa sẽ được xe tải tới gom chở đi.

Chị T. và chồng trực tiếp bới rác tìm trang sức suốt hơn 1 tiếng. Đội ngũ an ninh, lao công đứng bên cạnh cũng nhiệt tình tìm giúp.

Nhận ra đúng túi rác nhà mình, chị T. mừng khấp khởi nhưng bới lần đầu vẫn chưa thấy trang sức. Không bỏ cuộc, bà mẹ tìm kỹ hơn thì phát hiện một chiếc bông tai. Lúc sau chồng chị T. tìm thấy 2 chiếc nhẫn và một đôi bông tai nữa.

Chị T. hạnh phúc khi tìm thấy nhẫn, đôi hoa tai bị mất (Ảnh: Ảnh: Phụ nữ & Pháp luật)

Khoảnh khắc tìm lại được món đồ giá trị khiến không chỉ chị T. mà còn cho tất cả những người tham gia tìm kiếm vỡ òa, thở phào nhẹ nhõm.



Vợ chồng chị rối rít cảm ơn đội ngũ của tòa nhà. Tối hôm đó, chị T. mua hoa quả và gửi chút tiền mặt cảm ơn, nhưng theo quy định, ban quản lý chỉ nhận hoa quả, từ chối tiền.

Cảm thấy áy náy, chị đặt mua đồ ăn, gửi đến ban quản trị, đội ngũ an ninh và lao công, bày tỏ lòng biết ơn.