Vợ chồng Hà Nội góp tiền nuôi 3 con, còn lại tiền ai nấy giữ

Không quy hết tiền về 1 mối, không công khai thu nhập của bản thân với đối phương và cũng không mấy khi bất đồng về chuyện tiền bạc trong gia đình. Đó là lời miêu tả ngắn gọn nhất về cách quản lý tài chính của cặp vợ chồng ở Hà Nội trong câu chuyện dưới đây.

Theo chia sẻ của người vợ, chồng cô hiện đang đi làm xa nhà, chỉ có 4 mẹ con ở với nhau.

“Nhà em có 3 bé, 2 bé đang học cấp 1, 1 bé đang học mầm non. Em làm việc tại nhà, tự đưa đón con đi học, nấu ăn, chăm con còn chồng đang làm ở nước ngoài. 60 triệu là khoản tiền 2 vợ chồng thống nhất công khai và đóng góp hàng tháng, trong đó tổng chi tiêu cho 4 mẹ con là 25 triệu - Em góp 10 triệu, chồng góp 15 triệu. 35 triệu còn lại thì để tiết kiệm chung.

Khoản tiền riêng không dồn vào chi tiêu với tiết kiệm của gia đình thì bọn em sẽ tự tiết kiệm với chi tiêu cá nhân, tự biếu ông bà kiểu vợ biếu nhà ngoại, chồng biếu nhà nội, rồi mua quần áo, mỹ phẩm,... Chồng em thì em thấy còn tiết kiệm hơn cả em và cũng không chơi bời gì, nên em cũng không quan trọng ai là người giữ tiền” - Cô vợ viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người đều dành lời khen cho tư duy quản lý tài chính của gia đình 5 người này. Vợ chồng thống nhất được chuyện tiền bạc đã là khó, đằng này ở xa nhau mà còn tin tưởng, đồng lòng như vậy thì không phải ai cũng làm được. Còn bàn về chuyện chi tiêu, đa số đều đồng tình 4 mẹ con ở thành phố, với mức thu nhập như hiện tại thì cả tháng tiêu 25 triệu là vừa đẹp.

“Quá ổn rồi mom ơi, nể cách chi tiêu của mom 1 thì nể cách vợ chồng mom giữ tiền 10. Đấy vợ chồng mà cứ tin tưởng nhau, thống nhất cho nhau không gian riêng trong chuyện tài chính thì chẳng mấy khi cãi nhau vì tiền” - Một người khen.

“Vợ lo nhà vợ, chồng lo nhà chồng, mỗi người lại có khoản tiết kiệm riêng mà vẫn cùng nuôi con, có khoản tiết kiệm chung nữa. Chưa thấy nhà nào đỉnh như nhà này luôn thề” - Một người cảm thán.

“Mom này giỏi ghê, ở nhà chăm lo cho 3 con mà vẫn còn thời gian làm việc kiếm tiền” - Một người bình luận.

Học được gì từ chia sẻ của cô vợ này?

1. Thống nhất quan điểm quản lý tài chính, trách nhiệm đóng góp của từng người

Đây là yếu tố vô cùng quan trọng và cũng là việc mà gia đình trong câu chuyện trên làm rất tốt. Sự rõ ràng mà họ thiết lập - từ khoản đóng góp cố định hàng tháng, phần dành cho chi tiêu, phần tiết kiệm chung đến trách nhiệm ai phụng dưỡng 2 bên gia đình, tất cả giúp họ tránh được vô số mâu thuẫn vốn dễ phát sinh quanh tiền bạc.

Không cần phải công khai toàn bộ thu nhập, điều họ ưu tiên là minh bạch về những khoản liên quan đến gia đình và con cái. Cách làm này tạo ra một “khung tài chính” chung đủ rõ ràng để cả hai cùng hướng tới, đồng thời giảm áp lực theo dõi, so đo hay nghi ngờ lẫn nhau.

Đặc biệt trong hoàn cảnh chồng đi làm xa, sự thống nhất và tin tưởng như vậy giúp khoảng cách địa lý không trở thành khoảng cách tinh thần.

2. Cho nhau “không gian tài chính riêng”

Trong gia đình này, tiền chung thì rõ ràng, còn tiền riêng thì tự do. Thay vì quy mọi thứ về một mối hoặc yêu cầu đối phương công khai toàn bộ thu nhập, cả hai tách bạch đâu là phần cho gia đình và đâu là phần cho chính mình.

Cách làm này đem lại cảm giác được tôn trọng, được làm chủ và không bị kiểm soát - điều mà không ít cặp vợ chồng thường vô tình đánh mất sau khi kết hôn.

Khi có khoản riêng để mua sắm cá nhân, biếu bố mẹ hay tự tiết kiệm, mỗi người đều cảm thấy thoải mái, không phải giải thích từng khoản chi hay lo sợ bị đánh giá là “phung phí”. Đó cũng là cách họ duy trì sự độc lập tài chính lành mạnh dù đang xây dựng một gia đình chung. Và chính sự tự do hợp lý này khiến chuyện tiền bạc trong gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn: Không so đo chuyện đóng góp, không soi mói chuyện chi tiêu và không áp đặt đối phương vào tiêu chuẩn tài chính cá nhân của mình.