Vợ chồng Cường Đô La ăn Tết siêu hoành tráng

Biệt thự của "đại gia phố núi" Cường Đô La và Đàm Thu Trang từ lâu đã nổi tiếng là một trong những cơ ngơi hoành tráng bậc nhất khu Quận 7, TP.HCM. Không chỉ rộng lớn và đắt đỏ, ngôi nhà còn gây ấn tượng khi được thiết kế đầy đủ tiện nghi như một resort thu nhỏ với từng góc không gian đều chỉn chu, tinh tế.

Vào mỗi dịp lễ Tết, căn biệt thự lại trở thành tâm điểm chú ý khi được vợ chồng Cường Đô La chăm chút, trang hoàng rực rỡ. Tết Nguyên đán năm nay cũng không ngoại lệ, không gian ngập tràn sắc đỏ may mắn, hoa tươi bày biện khắp nhà, vừa sang trọng, ấm cúng, vừa đúng tinh thần đón xuân đủ đầy.

Bên ngoài biệt thự

Tận dụng khoảng sân và lối vào rộng rãi trước nhà, vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang đã biến khu vực này thành một góc đón xuân rực rỡ. Nổi bật nhất là cụm chữ Tết đỏ cỡ lớn đặt cạnh cây trang trí phủ đèn lấp lánh, xung quanh là đèn lồng, giỏ hoa và nhiều vật dụng decor mang đậm không khí ngày xuân. Mảng tường đá phía sau cũng được tận dụng khéo léo với backdrop hoa cỡ lớn cùng đèn LED chữ Tết phát sáng, tạo điểm nhấn sang trọng khi lên đèn buổi tối.

Không gian được trang hoàng tuyệt đẹp với tông đỏ rực rỡ

Bên trong biệt thự

Nếu khu vực bên ngoài rực rỡ sắc đỏ đậm chất Tết, thì không gian bên trong biệt thự được vợ chồng Cường Đô La trang hoàng theo hướng tinh tế, nhẹ nhàng với nhiều chậu hoa tươi. Nổi bật ở phòng khách là bình lan hồ điệp màu hồng, đẹp và thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đây cũng là loài hoa được nhiều gia đình ưa chuộng chưng Tết vì tượng trưng cho phú quý, sum vầy. Xa hơn ở góc nhà, vợ chồng Đàm Thu Trang còn bày biện thêm 1 bình hoa nhỏ để làm đẹp cho không gian.

"Vedette" hoa Tết trong biệt thự của Cường Đô La - Đàm Thu Trang phải kể đến chậu mai vàng nở rực rỡ, được đặt cạnh ghế sofa phòng khách. Hoa mai vốn là biểu tượng Tết quen thuộc của miền Nam, tượng trưng cho may mắn và tài lộc, nên sự xuất hiện của chậu mai càng khiến tổng thể phòng khách thêm ấm cúng, sang trọng và tràn đầy không khí xuân.

Bên trong biệt thự, vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang chưng nhiều bình hoa tươi bắt mắt

Nổi bật hơn cả vẫn là chậu mai vàng đặt cạnh ghế sofa phòng khách. Phụ kiện đỏ rực rỡ trên nền hoa vàng tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp cho biệt thự xa hoa của vợ chồng vị đại gia.

