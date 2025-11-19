Vợ chồng chủ tiệm tạp hóa tử vong trong tiệm: Nguyên nhân đau lòng

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước thông tin một đôi vợ chồng chủ tiệm tạp hóa ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh bị phát hiện tử vong trong tiệm. Nạn nhân trong vụ việc là chị L.T.T. và anh N.Đ.H. (cùng 25 tuổi, quê ở Thanh Hóa, tạm trú khu phố Kim Điền, xã Cần Giuộc). Thông tin khiến nhiều người hoang mang, tò mò nguyên nhân.

Ngày 19/11, Công an xã Cần Giuộc cho hay, ngành chức năng của tỉnh đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, vợ chồng anh H., chị T. tử vong do điện giật, trên cơ thể nạn nhân có vết cháy, theo nguồn tin trên báo Dân Việt.

Trước đó, báo Người Lao Động cho biết, theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng ngày 18/11, người dân ở gần Trường Tiểu học Tân Kim (xã Cần Guộc) phát hiện vợ chồng anh H., chị T. nằm bất động trong tiệm tạp hóa của mình. Nhận thấy có dấu hiệu sự cố về điện, nhiều người đã lập tức chạy vào ngắt cầu dao, đồng thời hô hoán, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Đôi vợ chồng chủ tiệm tạp hóa tử vong để lại 2 con thơ dại. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Tuy nhiên, đôi vợ chồng chủ tiệm tạp hóa đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Người dân có mặt tại hiện trường cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà còn có 2 cháu nhỏ, một bé 2 tuổi và một bé 3 tháng tuổi, là con của vợ chồng nạn nhân. May mắn là 2 cháu không bị ảnh hưởng gì do dây điện nằm xa vị trí các cháu đang ngủ.

Công an tỉnh Tây Ninh và Công an xã Cần Giuộc đã lập tức vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người xót xa, thương xót cho 2 nạn nhân xấu số cùng 2 đứa trẻ còn quá thơ dại, bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ.