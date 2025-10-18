HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vợ chồng ca sĩ Việt Sơn - Hồng Hạnh cùng xuất hiện, hát chung tại sự kiện ở Hà Nội

Như Mộng |

Màn song cả của cặp vợ chồng ca sĩ trẻ Việt Sơn - Hồng Hạnh nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Sáng 18/10, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Ngày hội “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn” chính thức khai mạc, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân tham dự.

Sự kiện do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo, Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2025) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Vợ chồng ca sĩ Việt Sơn - Hồng Hạnh cùng xuất hiện, hát chung tại sự kiện ở Hà Nội- Ảnh 1.

Vợ chồng Việt Sơn - Hồng Hạnh song ca tại sự kiện.

Tại chương trình, vợ chồng ca sĩ Việt Sơn - Hồng Hạnh cùng xuất hiện và gửi tặng khán giả hai tiết mục ý nghĩa: “Giai điệu tự hào” do ca sĩ Việt Sơn thể hiện và “Đi giữa trời rực rỡ” qua giọng hát của ca sĩ Hồng Hạnh. Cặp đôi còn cùng nhau song ca một ca khúc và nhận được nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Chia sẻ tại sự kiện, ca sĩ Hồng Hạnh bày tỏ: “Là phụ nữ, tôi rất hiểu cảm giác lo lắng khi lựa chọn thực phẩm mỗi ngày cho gia đình. Tham gia chương trình hôm nay, tôi thấy rất ý nghĩa vì nó nhắc nhở chúng ta rằng yêu thương người thân bắt đầu từ những điều giản dị nhất – như bữa ăn an toàn và lành mạnh”.

Vợ chồng ca sĩ Việt Sơn - Hồng Hạnh cùng xuất hiện, hát chung tại sự kiện ở Hà Nội- Ảnh 2.

Ca sĩ Hồng Hạnh.

Còn ca sĩ Việt Sơn chia sẻ: "Tôi tin rằng nói không với thực phẩm không an toàn chính là cách chúng ta bảo vệ sức khỏe, gìn giữ hạnh phúc cho bản thân và những người thân yêu. Hy vọng chương trình sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống sạch, ăn sạch, để cùng xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn".

Việt Sơn sinh năm 1990, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. Anh được biết đến là giọng ca trẻ đa màu sắc, thể hiện tốt ở nhiều dòng nhạc như Latin, hiện đại, trữ tình và cổ điển mang hơi hướng cách tân.

Vợ chồng ca sĩ Việt Sơn - Hồng Hạnh cùng xuất hiện, hát chung tại sự kiện ở Hà Nội- Ảnh 3.

Ca sĩ Việt Sơn.

Việt Sơn từng lọt Top 5 miền Bắc cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2009, đoạt giải Nhì Let’s Get Loud 2010 và giải Nhất Ngôi sao tháng 3 năm 2011.

Vợ đều tên Ngà, yêu chồng hết mực của 2 nam nghệ sĩ là anh em ruột bị ung thư, 1 người di căn tới xương
Tags

sao Việt

Hồng Hạnh

ca sĩ

việt sơn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại