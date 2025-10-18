Vợ chồng ca sĩ Việt Sơn - Hồng Hạnh cùng xuất hiện, hát chung tại sự kiện ở Hà Nội

Sáng 18/10, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Ngày hội “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn” chính thức khai mạc, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân tham dự.

Sự kiện do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo, Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2025) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Vợ chồng Việt Sơn - Hồng Hạnh song ca tại sự kiện.

Tại chương trình, vợ chồng ca sĩ Việt Sơn - Hồng Hạnh cùng xuất hiện và gửi tặng khán giả hai tiết mục ý nghĩa: “Giai điệu tự hào” do ca sĩ Việt Sơn thể hiện và “Đi giữa trời rực rỡ” qua giọng hát của ca sĩ Hồng Hạnh. Cặp đôi còn cùng nhau song ca một ca khúc và nhận được nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Chia sẻ tại sự kiện, ca sĩ Hồng Hạnh bày tỏ: “Là phụ nữ, tôi rất hiểu cảm giác lo lắng khi lựa chọn thực phẩm mỗi ngày cho gia đình. Tham gia chương trình hôm nay, tôi thấy rất ý nghĩa vì nó nhắc nhở chúng ta rằng yêu thương người thân bắt đầu từ những điều giản dị nhất – như bữa ăn an toàn và lành mạnh”.

Ca sĩ Hồng Hạnh.

Còn ca sĩ Việt Sơn chia sẻ: "Tôi tin rằng nói không với thực phẩm không an toàn chính là cách chúng ta bảo vệ sức khỏe, gìn giữ hạnh phúc cho bản thân và những người thân yêu. Hy vọng chương trình sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống sạch, ăn sạch, để cùng xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn".

Việt Sơn sinh năm 1990, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. Anh được biết đến là giọng ca trẻ đa màu sắc, thể hiện tốt ở nhiều dòng nhạc như Latin, hiện đại, trữ tình và cổ điển mang hơi hướng cách tân.

Ca sĩ Việt Sơn.

Việt Sơn từng lọt Top 5 miền Bắc cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2009, đoạt giải Nhì Let’s Get Loud 2010 và giải Nhất Ngôi sao tháng 3 năm 2011.