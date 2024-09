Vợ Chí Tài: "Đến giờ tôi ngủ vẫn cảm giác có ai nằm cạnh mình, không dám nằm giữa giường"

Vừa qua, tại chương trình Một tiếng kể hết, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài là ca sĩ Phương Loan đã chia sẻ về cuộc sống của mình sau khi chồng qua đời.



Cô nói: "Anh Chí Tài mất được vài năm rồi nhưng đến giờ tôi ngủ vẫn cảm giác như có ai nằm cạnh mình. Tôi còn không dám nằm ra chính giữa giường mà chỉ nằm một bên và tay vẫn có thói quen quơ quơ vì nghĩ có ai ở cạnh.

Vợ Chí Tài và các fan

Nhưng tôi rất hạnh phúc vì được nhiều khán giả, đồng nghiệp thương do họ yêu quý anh Chí Tài. Ở Việt Nam có Hoài Linh, Việt Hương, Khánh Phương thương tôi vô cùng, lần nào sang Mỹ cũng thăm tôi, đem đồ ăn cho tôi.

Tôi còn có một đàn heo con bên Việt Nam, tức là các fan của tôi, toàn các cháu nhỏ. Tới giờ các cháu vẫn nhắn tin nhắc tôi ngủ sớm, hỏi han tôi mọi chuyện, an ủi tôi mọi lúc. Ví dụ, sinh nhật anh Chí Tài thì từ sáng các cháu đã nhắn tin hỏi thăm tôi.

Các em còn nhỏ nhưng dễ thương lắm, lần nào tôi về cũng ra sân bay đón, tổ chức tiệc mừng, làm cả sân khấu.

Tới giờ cũng hơn 3 năm rồi, tôi toàn được mặc áo dài mới vì do đoàn heo con gửi qua cho tôi, lại may đúng nhà may tôi thích, đúng số đo của tôi. Tôi bảo: "Các con đừng gửi qua nữa, cô nhiều áo dài lắm rồi", thì các cháu lại gửi theo kiểu không đề tên, nên tôi không biết ai gửi. Các cháu còn gửi đồ ăn y như hồi xưa anh Tài mua cho tôi.

Don Hồ cũng là một người bạn của tôi. Lúc anh Chí Tài mất, Don Hồ luôn quan tâm hỏi han tôi, bảo tôi làm thế này thế kia để khuây khỏa, có phim nào mới cũng bảo tôi coi.

Trizzie Phương Trinh cũng quan tâm tôi lắm, hay rủ tôi đi ăn uống, tụ tập để tôi vui và lần nào đi ăn cũng tranh trả tiền, không cho tôi trả".

Tiếp đó, Phương Loan chia sẻ lý do vì sao vợ chồng cô không có con: "Lúc mới qua Mỹ, cả hai vợ chồng tôi đều nghèo nên cứ lo đi hát kiếm tiền đã, không lo tới chuyện sinh con. Tới sau này thì quá tuổi sinh con rồi".