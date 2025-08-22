Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, ở thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, ở thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội).

Nam và Quân là 2 kẻ đi xe máy " thông chốt " bảo vệ tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9, trước số nhà 336A Nghi Tàm, sau đó tông trọng thương Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Liên quan vụ việc, chị Trịnh Thị Loan (vợ Đại úy Lê Đình Công) cho biết, khoảng 20h30 ngày 21/8, chị nhận hung tin chồng bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Cũng theo chị Loan, hiện anh Công đã qua cơn nguy kịch, được các bác sĩ theo dõi và gia đình ở bên chăm sóc tích cực.

“Tôi xin cảm ơn tất cả những lời hỏi thăm, động viên, quan tâm của mọi người. Tôi vô cùng xúc động và trân trọng tình cảm của mọi người dành cho gia đình trong lúc này”, chị Loan chia sẻ.

Hình ảnh 2 nam thanh niên phóng xe máy vào đường cấm, tông trúng cảnh sát cơ động.

Vợ Đại úy Công cho hay, hiện có nhiều đối tượng xấu dùng tài khoản ảo tung tin sai sự thật, giả danh kêu gọi ủng hộ vật chất cho chồng chị.

“Gia đình tôi không kêu gọi quyên góp hay ủng hộ những gì liên quan đến vật chất. Gia đình chỉ đón nhận tình cảm từ mọi người, đó là niềm động viên lớn lao đối với gia đình tôi lúc này ”, chị Loan khẳng định.

Khoảng 20h10 ngày 21/8, Hoài Nam lái xe máy chở theo Quân chạy tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng Nhân dân, tổ công tác Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động. Cú tông trực diện làm Đại úy Công và hai đối tượng ngã ra đường.

Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

Ngay sau đó, tổ công tác khống chế, bắt giữ 2 thanh niên, đồng thời đưa cả 3 người vào bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe máy lao vào hàng rào barie mới chịu dừng lại.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại uý Lê Đình Công và gia đình.

Hành vi của các đối tượng thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của cán bộ công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm Nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với Đại uý Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm .



