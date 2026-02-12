Vợ ca sĩ Tô Thanh Phương cầu cứu

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm ca sĩ Tô Thanh Phương hiện đang bệnh nặng nằm liệt giường. Được biết, nhóm nghệ sĩ đã từng hỏi thăm và hỗ trợ ca sĩ Tô Thanh Phương nhiều lần kể từ khi biết được hoàn cảnh khó khăn của anh.

Tô Thanh Phương

Hiện tại, tình trạng bệnh của ca sĩ Tô Thanh Phương đang diễn biến xấu, ngày càng nặng thêm. Anh chỉ nằm một chỗ, không còn nhận thức được gì. Nghệ sĩ Phi Phụng vào hỏi thăm nhưng anh vẫn không nhận biết được, cũng không phản ứng gì.

Vợ Tô Thanh Phương bật khóc nức nở kể về việc phải chịu đựng những cơn thịnh nộ mỗi khi chồng mình lên cơn ảo giác, cào cấu chị khắp người. Chị nói: "Người tôi đang bầm tím hết rồi.

Chồng tôi bị ảo giác, cứ đang ngủ lại nhảy lên giơ hai tay ra đấm đá vì tưởng gặp ma quỷ gì đó. Tôi ở chung nên phải chịu trận hết. Bình thường thì anh ấy rất yếu nhưng cứ khi nào lên cơn ảo giác thì lại khỏe.

Tôi phải đút cho anh ấy từng thìa thì mới ăn được. Hai vợ chồng tôi hiện đều không làm gì để có tiền mà sống, chỉ sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Ở nhà chỉ có mình tôi lo cho anh ấy chứ không còn ai nữa.

Mấy hôm nữa tôi cũng phải đưa anh ấy đi chụp não nhưng không có bảo hiểm nên ra bệnh viện tư chụp, phải mất đến mấy triệu mà chưa có tiền.

Vợ Tô Thanh Phương

Tối ngủ tôi phải nằm dưới đất, để anh ấy nằm trên giường. Tôi không dám ngủ cùng, sợ anh ấy lên cơn ảo giác lại đấm đá tôi. Cứ mỗi lần anh ấy lên cơn lại túm tôi lại kêu "Tao giết mày".

Anh ấy bị ảo giác liên tục, cả ngày cả đêm, ban đêm còn nhiều hơn nữa. Không hiểu sao nằm liệt một chỗ nhưng tới lúc lên cơn ảo giác lại đi được. Anh ấy còn không nhớ tôi là vợ.

Tôi cầu cứu các anh chị, mong có cách nào cứu tôi chứ tôi mệt quá, đuối quá rồi, không thể chịu nổi nữa. Tôi cạn kiệt sức lực lẫn tinh thần, tiền bạc thì không có".

Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ thêm: "Vợ anh Tô Thanh Phương ngày xưa là 1 tiểu thư đài các, vì mê mà đi theo anh ấy, nên không biết bôn ba buôn bán kiếm sống. Lấy nhau về thì anh Phương cũng chiều, không cho vợ đi làm, chỉ ở nhà để anh ấy nuôi, giờ mới thành ra như thế này".