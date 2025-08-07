Vợ ca sĩ Hồ Quang Hiếu lên tiếng về tình trạng hôn nhân

Những ngày vừa qua, mạng xã hội bỗng râm ran bàn tán thông tin liên quan đến hôn nhân của Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi - Tuệ Như. Loạt tin đồn chưa xác thực nhưng lại được lan truyền rất nhanh, thu hút hàng triệu lượt xem khiến dân tình hoang mang.

Trên trang cá nhân của nam ca sĩ lẫn Tuệ Như, netizen đã tràn vào để lại hàng loạt bình luận đặt nghi vấn, “hỏi thăm” về cuộc sống hôn nhân hiện tại của cả hai. Chưa kể, những bài đăng hay các động thái trên MXH của Tuệ Như cũng bị gán ghép, cho rằng cô đang ngầm thể hiện sự bất ổn trong cuộc sống vợ chồng.

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như bỗng trở thành tâm điểm khiến nhiều quan tâm về cuộc sống hôn nhân hiện tại

Sau khi tin đồn nổ ra, netizen tràn vào trang cá nhân của Tuệ Như để lại loạt bình luận tò mò, thắc mắc

Nhiều người cho rằng bài đăng gần nhất trên Facebook của Tuệ Như với nội dung: “Ngày ngày trôi qua vô sự, chuyện cũ lại lặp lại, bận rộn hay mơ hồ cũng thế thôi…” là đang thể hiện tâm trạng, trăn trở về cuộc sống. Chưa kể, cộng đồng mạng còn soi ra cô không follow Hồ Quang Hiếu trên Instagram lẫn TikTok khiến dấu hiệu của sự “rạn nứt” hôn nhân càng được bàn tán sôi nổi.

Song mới đây, Tuệ Như đã có động thái lên tiếng về những ồn ào này. Cô đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên cạnh Hồ Quang Hiếu kèm chú thích: “Dẫn đoàn mình hôm qua giờ đọc tin tức ở đâu mà sáng đến giờ dữ dội quá, câu trả lời nè nhen. Em mời đoàn mình giải tán ạ”.

Bên cạnh đó, cô cũng tag chồng vào bài đăng như một lời khẳng định chắc nịch rằng mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất tốt đẹp.

Tuệ Như chính thức lên tiếng về nhũng thông tin không chính xác liên quan đến hôn nhân của mình

Cách đáp trả này của Tuệ Như nhận nhiều lời khen bởi sự nhẹ nhàng, khéo léo nhưng vẫn sức phủ nhận mạnh mẽ tin đồn.

Trước đó, trong những lần cặp đôi cùng xuất hiện, chia sẻ về các chương trình talkshow, Tuệ Như cũng luôn thể hiện một sự tin tưởng tuyệt đối với chồng của mình. Cô cho biết bản thân không phải là người hay ghen, cô sẽ ghen nếu như chồng lén lút hoặc giấu mình làm điều gì đó.

Tuy nhiên, Hồ Quang Hiếu lại là người luôn chủ động kể tất tần tật mọi chuyện cho vợ, từ quá khứ đến cả những “bóng hồng” từng đi qua đời, anh đều không giấu diếm. Chính bởi tính cách này mà Tuệ Như cảm thấy rất thoải mái và không có vấn đề gì với quá khứ của chồng. Cô cũng bày tỏ sự trân trọng khi chồng luôn thẳng thắn, chia sẻ cùng mình.

Vợ kém 17 tuổi của nam ca sĩ nhận nhiều lời khen vì cách ứng xử thẳng thắn nhưng vẫn rất khéo léo, tinh tế

Chuyện tình yêu chênh lệch 17 tuổi của Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu vốn luôn khiến cộng đồng mạng ấn tượng. Bởi cặp đôi yêu nhanh, hẹn hò chỉ vài tháng đã quyết định tiến tới hôn nhân. Dù vậy, tình yêu của cả hai lại không hề phô trương, đến với nhau bằng sự thấu hiểu, đồng điệu. Cặp đôi cũng không ít lần cho biết đều ấn tượng với nửa kia và cảm thấy có rất nhiều điểm chung trong tính cách.

Tháng 8/2023, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Sau đó, Tuệ Như mang thai và chào đón con đầu lòng vào đầu năm 2025. Từ khi kết hôn cho đến khi có con, cặp đôi vẫn luôn thoải mái trong việc chia sẻ cuộc sống hôn nhân trên MXH.

Cả hai thường đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào và cả những lúc vui vẻ, hài hước, “lầy lội” của hai vợ chồng. Tuệ Như từng cho biết vì kém chồng nhiều tuổi nên cô lúc nào cũng như “em bé” trong nhà, được chồng nhường nhịn và cưng chiều. Ngược lại, Hồ Quang Hiếu bày tỏ vợ trẻ tuổi nhưng rất biết vun vén và chăm sóc gia đình. “Anh sẽ luôn hết mình với em, ở bên cạnh chăm sóc, san sẻ, che chở cho em", nam ca sĩ từng gửi lời đến vợ khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ.