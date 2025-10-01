Cụ thể, khoảng 5h sáng 1/10, nhóm 4 lao động làm thuê đến ao cá của gia đình bà Ngô Thị Dung ở thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) để làm việc. Bất ngờ, bờ ao bị vỡ, dòng nước cuốn trôi cả 4 người.

Hiện trường vụ vỡ ao.

Hai nạn nhân là chị L.T.D. (SN 1985) và chồng là anh T.A.T. (SN 1987, cùng trú tỉnh Lai Châu), hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong tình trạng chấn thương nặng.

Hai người còn lại là vợ chồng anh L.A.H. (SN 1979) và chị T.T.N. (SN 1976, trú xã Nậm Tăm, Lai Châu) bị cuốn trôi. Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể chị N., đến khoảng 17h đã tìm thấy thi thể anh H.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến khoảng 17h cùng ngày, thi thể anh H, nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Ngay sau sự việc, chính quyền xã Bảo Thắng phối hợp với lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm cứu nạn. Do mưa lớn, đất đá sạt lở nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa số 2 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương.