Vợ Anh Đức xây “biệt thự cho mèo”: Làm bằng kính cường lực, có hầm chui thông ra ban công

Đây là nơi ở của 4 con mèo nhà Anh Phạm.

Anh Phạm (Phạm Quỳnh Anh, SN 1999) là diễn viên trẻ từng góp mặt trong các phim như Mai, Hoa hậu giang hồ, Chuyện ma gần nhà và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Cô kết hôn với diễn viên Anh Đức vào năm 2024, kém chồng 12 tuổi. Bên cạnh công việc diễn xuất, Anh Phạm cũng gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nổi bật.

Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm.

Trên trang TikTok cá nhân, Anh Phạm từng chia sẻ một góc khá đặc biệt trong nhà: khu vực riêng dành cho 4 chú mèo cưng.

Không chỉ đặt một vài chiếc ổ hay cây cào móng, nữ diễn viên đầu tư hẳn một không gian được quây bằng kính, bên trong bố trí nhiều khu vực để các "boss" ăn uống, nghỉ ngơi và vui chơi.

Căn "villa mèo" được làm bằng kính cường lực trong suốt, vừa tạo không gian riêng cho đàn mèo vừa giúp chủ dễ dàng quan sát chúng từ bên ngoài. Bên trong có hệ thống bệ nằm, nhà gỗ, cầu thang, trụ cào móng và các khu vực leo trèo được bố trí ở nhiều độ cao khác nhau.

Clip: Quay cận cảnh nhà mèo của Anh Phạm.

Nhìn từ bên ngoài, gần như toàn bộ một mảng tường được tận dụng để tạo thành hệ thống vui chơi theo chiều dọc. Các bệ gỗ và cầu nối được lắp nối tiếp nhau, phía trên còn có những căn nhà nhỏ để mèo chui vào nghỉ. Phía dưới là khu vực ăn uống, đệm nằm và khay vệ sinh.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, không gian này được thiết kế khá thoáng với các vị trí thông khí.

Không gian nhà mèo.

Đặc biệt, khu vệ sinh của mèo được bố trí ngoài ban công, có một lối hầm chui riêng để các bé có thể đi vệ sinh và hóng gió.

Khu vực ban công nhà mèo.

Anh Phạm nuôi 4 chú mèo có tên Mateo, Dior, Leni và Louis. Với số lượng mèo khá đông, việc dành riêng một khu vực sinh hoạt giúp các bé có không gian chạy nhảy, nghỉ ngơi mà vẫn được tách biệt với khu vực sinh hoạt chung của gia đình.

Khi được hỏi về chi phí, Anh Phạm cho biết chưa thể đưa ra một con số cố định.

Theo cô, mức giá phụ thuộc vào diện tích, chất lượng kính cũng như thiết kế thực tế; cần có đội thi công đến tận nhà đo đạc và lên phương án mới có thể báo giá chính xác.

Dù vậy, với kính cường lực và hệ thống nhiều tầng được thi công riêng, đây rõ ràng không phải kiểu chuồng hay nhà mèo lắp sẵn thông thường. Chi phí cụ thể chưa được công bố, nhưng mức độ đầu tư riêng một không gian như vậy cho 4 chú mèo cũng phần nào cho thấy chủ nhân khá chăm chút cho thú cưng.

Không gian này cũng nhận được nhiều phản ứng thích thú từ cộng đồng mạng. Một số người khen thiết kế sạch, thoáng và tiện dụng, đặc biệt đánh giá cao việc đưa khu vệ sinh ra ban công để hạn chế mùi trong nhà.

Cô dành thơi gian vệ sinh mỗi ngày.

Chơi với mèo, cho mèo ăn... cũng là một hoạt động yêu thích trong ngày của Anh Phạm.

Đây cũng là backgroud quay TikTok của cô.

Một số bình luận hài hước ví đây như "villa" hay "biệt thự" dành riêng cho mèo: “Đầu thai vô nhà xây biệt thự sướng gì đâu”, “Tui thấy hay nha, sạch thoáng tiện dụng ghê”, “Xịn quá, mèo đầu thai vào nhà giàu có khác”, “Tui đã lưu lại nào có tiền làm mới được”, “Ui có tiền nên làm như này đi mấy bà, vừa sang vừa sạch ấy, mèo sẽ ở khu riêng luôn, lại dễ vệ sinh. Nhà tui làm tất tần tật cả mua máy nọ kia hết cỡ 30 triệu”, “Này là villa cho mèo luôn rồi chị ơi, nhà gì nữa”....

Việc làm riêng khu sinh hoạt cho thú cưng không còn quá xa lạ với những người nuôi chó, mèo, đặc biệt tại các gia đình sống ở căn hộ hoặc nhà có diện tích rộng.

Thay vì để thú cưng sử dụng chung toàn bộ không gian sinh hoạt, nhiều chủ nuôi lựa chọn tạo một khu vực riêng với chỗ ngủ, ăn uống, vui chơi và vệ sinh được bố trí tách biệt.

Theo American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB), việc bố trí không gian cho mèo nên tính đến các nhu cầu riêng như ăn uống, uống nước, đi vệ sinh, nghỉ ngơi và vui chơi. Đặc biệt với những gia đình nuôi nhiều mèo, các nguồn lực này nên được bố trí ở nhiều vị trí và tách biệt tương đối để mèo có thể sử dụng mà không phải cạnh tranh với nhau.

Khái niệm dành riêng một không gian cho mèo cũng đã được đề cập trong các tài liệu về môi trường sống của vật nuôi. Nghiên cứu của Auckland Council về mô hình “cat containment” ghi nhận “dedicated cat room” - phòng riêng cho mèo - là một trong những phương án được một số người nuôi lựa chọn, với không gian có thể bố trí chỗ ngủ, nghỉ và các nhu cầu sinh hoạt của mèo.

Với những gia đình có nhiều thú cưng, việc thiết kế không gian riêng còn có thể giúp chủ nuôi dễ tổ chức khu ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi và vệ sinh. Những năm gần đây, các thiết kế dành riêng cho thú cưng cũng được đưa vào không gian sống dưới nhiều hình thức, từ một góc nhỏ tích hợp trong nhà đến cả phòng riêng hoặc hệ thống khu vui chơi cho mèo.

Trường hợp của Anh Phạm được đầu tư ở mức cầu kỳ hơn khi toàn bộ khu vực được quây kính và tận dụng chiều cao để bố trí nhiều tầng leo trèo, nhà gỗ, bệ nằm và khu vui chơi. Đặc biệt, khu vệ sinh được bố trí tách ra phía ban công, có lối đi riêng. Nhìn từ bên ngoài, không gian này gần như một “phòng riêng” thu nhỏ dành cho 4 chú mèo, với các khu vực sinh hoạt được phân chia tương đối rõ ràng.

Chính mức độ đầu tư này khiến nhiều người gọi vui đây là “villa cho mèo”.

Ảnh: FBNV, TikTok NV.