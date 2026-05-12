VNPT Cloud đồng hành cùng May Meetup, nối gần hơn cloud-native với doanh nghiệp

Chương trình quy tụ hơn 60 kỹ sư, chuyên gia hạ tầng, DevOps cùng những người quan tâm đến Kubernetes, Cloud Native và các xu hướng công nghệ mới trong vận hành hệ thống.

Meetup là chương trình thường xuyên của cộng đồng Cloud Native, ý nghĩa của nó không dừng ở phạm vi trao đổi chuyên môn. Đợt Meetup này, các chủ đề như Kubernetes, platform engineering, tối ưu networking hay hạ tầng cho AI cùng xuất hiện trong một buổi gặp gỡ ngắn, phản ánh một thực tế rõ ràng hơn trên thị trường: những công nghệ từng được xem là lớp kỹ thuật "ở phía sau" đang ngày càng tiến gần tới các bài toán tăng trưởng, tốc độ ra mắt sản phẩm và năng lực vận hành của doanh nghiệp.

Recap KubeCon EU 2026 trở thành tâm điểm chương trình

Điểm neo lớn nhất của chương trình là phần recap lại KubeCon + CloudNativeCon Europe 2026. Theo Linux Foundation, đây là hội nghị flagship của Cloud Native Computing Foundation, diễn ra tại Amsterdam từ ngày 23 đến 26/3/2026.

Phần recap do anh Khanh Trần, Co-founder của Cộng đồng Cloud Native Việt Nam trình bày, tập trung điểm vào những chủ đề chính, và các cập nhật quan trọng từ KubeCon EU 2026.

Anh Khanh Trần với bài talk Recap KubeCon EU 2026

Phần chia sẻ này không chỉ mang tính tổng hợp thông tin, mà còn đặt ra thêm một số gợi mở về định hướng tiếp theo của cộng đồng Cloud Native Vietnam. Đây cũng là phiên nhận được nhiều sự chú ý tại chương trình, bởi người tham dự đã hiểu thêm về những diễn biến mới của hệ sinh thái Cloud Native toàn cầu mà không cần theo dõi trực tiếp toàn bộ sự kiện ở châu Âu.

VNPT Cloud tham gia chương trình bằng chiều sâu chuyên môn

Bên cạnh vai trò đồng hành, VNPT Cloud cũng trực tiếp góp mặt trong phần nội dung kỹ thuật với bài chia sẻ "Kubernetes Networking Deep Dive: Traffic Steering Mechanics & Performance Optimization".

Nội dung đi sâu vào cách Kubernetes điều phối traffic ở tầng Service và những đánh đổi liên quan đến độ trễ, locality và hiệu quả route traffic trong môi trường thực tế.

Anh Trịnh Đức Chung, đại diện từ VNPT Cloud

Trao đổi bên lề, anh Trịnh Đức Chung, kỹ sư điện toán đám mây tại VNPT Cloud, cho biết: "Cloud-native ngày nay không còn là câu chuyện chỉ dành cho cộng đồng kỹ sư. Khi doanh nghiệp cần ứng dụng được triển khai nhanh hơn, hệ thống vận hành ổn định hơn và hạ tầng đủ linh hoạt để hỗ trợ các mô hình mới như AI, những thảo luận chuyên môn trong cộng đồng đang trở nên gần hơn rất nhiều với nhu cầu kinh doanh thực tế." Được biết, anh Chung đã thành công vượt qua 5 chứng chỉ Kubernetes quốc tế, đạt danh hiệu Kubestronaut từ CNCF.

Bài talk của VNPT Cloud đã tạo chiều sâu kỹ thuật, có thêm một lát cắt cụ thể hơn, đặc biệt với nhóm người tham dự đang trực tiếp làm việc với hạ tầng Kubernetes hoặc các bài toán tối ưu hệ thống.

Khi Cloud Native tiến gần hơn đến bài toán kinh doanh

Khép lại chương trình là bài talk "LM Cache for Faster, Cheaper Enterprise LLMs" do Shaw Nguyễn, kỹ sư giải pháp tại Tensormesh chia sẻ, xoay quanh cách tối ưu hiệu năng và chi phí cho hệ thống LLM trong môi trường doanh nghiệp thông qua việc tái sử dụng KV cache. Sự xuất hiện của chủ đề này đưa phạm vi thảo luận tại meetup không chỉ dừng ở Kubernetes hay hạ tầng cloud-native, mà đang dịch chuyển rõ sang bài toán AI ở cấp độ doanh nghiệp, nơi hiệu năng, chi phí và năng lực vận hành hạ tầng trở thành các biến số kinh doanh thực sự.

Anh Shaw Nguyễn, kỹ sư giải pháp tại Tensormesh

Anh Quang Huy, CIO tại Jupitek, người tham dự sự kiện, chia sẻ anh đánh giá cao không khí trao đổi cởi mở của chương trình, nơi các nội dung kỹ thuật được chia sẻ theo cách gần với thực tế hơn. Theo anh, giá trị của một buổi meetup như vậy nằm ở chỗ người tham dự không chỉ nghe thông tin mới, mà còn có dịp nhìn lại những vấn đề mình đang gặp trong công việc dưới một góc khác.

Khép lại trong không khí trao đổi cởi mở, May Meetup là nơi để các chủ đề cloud-native tại Việt Nam được tiếp cận thực chất hơn, gần hơn với nhu cầu triển khai và vận hành thực tế. Trong dòng chảy đó, sự đồng hành tổ chức của những đơn vị như VNPT Cloud không chỉ mang ý nghĩa đồng hành cùng cộng đồng, mà còn cho thấy mối liên kết ngày càng rõ giữa kinh nghiệm hạ tầng trong doanh nghiệp và các cuộc thảo luận chuyên môn của giới kỹ thuật. Trong tương lai, khi những buổi gặp gỡ như vậy tiếp tục mở ra thêm đối thoại, góc nhìn và kết nối mới, giá trị của cộng đồng cloud-native trong nước cũng vì thế sẽ được bồi đắp theo cách bền hơn và sát thực tế hơn.